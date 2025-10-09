Galperin habló de los planes sociales que se cobran con Mercado Pago y reclamó que se extienda a otras asignaciones

El empresario y CEO de Mercado Libre Marcos Galperin celebró el aumento del número de personas que cobran las asignaciones que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a través de la billetera virtual Mercado Pago. “Más de un millón de personas (20% del total) ya eligen cobrar sus planes sociales vía Mercado Pago. Ya ganaron más de 11.000 millones de pesos en intereses que les aumenta el poder de compra", destacó este jueves en su cuenta de la red social X.

Y reclamó que el sistema se extienda más allá en el universo de asignaciones familiares que otorga el Estado: "Aún aguardando que se pueda hacer lo mismo con jubilaciones y pensiones“.

En cuanto a las jubilaciones, se trata de un universo de 7,5 millones de argentinos. Por la regulación vigente, el cobro de estas asignaciones se realiza únicamente a través de cuentas bancarias o en oficinas de Anses, un punto sobre el que Mercado Pago -y Galperin en particular- planea avanzar.

El posteo de Galperin en X. X

La habilitación que permitió que aquellos que lo desearan pudieran percibir sus haberes a través de billeteras virtuales fue un beneficio que se otorgó hace no mucho tiempo. Recién a comienzos de 2024 las billeteras digitales fueron autorizadas para ser bocas de pago de programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar o las Becas Progresar y se abrió así un nuevo frente de competencia entre las distintas empresas.

Pese a que la funcionalidad de usar las billeteras digitales como plataforma de cobro de prestaciones de Anses estaba habilitada desde 2019, no se implementó de forma plena durante hasta el año pasado e incluso se permitió el cobro de asignaciones como el IFE únicamente a través de bancos.

Mercado pago, la billetera más usada

En el universo de las billeteras digitales y cuentas virtuales (CVU), Mercado Pago es el principal actor. Según datos de fines de 2024 que consignó LA NACION, la plataforma ya cuenta con 340.000 argentinos que reciben sus asignaciones a través del sistema.

Sin embargo, este número es pequeño si se tiene en cuenta el universo de beneficiarios de asignaciones de Anses. Según datos oficiales, la AUH cuenta con 2,24 millones de titulares en todo el país (con uno o más hijos), mientras que los que reciben becas Progresar superan los 1,7 millones. Estas transferencias se cobran casi en su totalidad a través de plataformas bancarias.

Mercado Pago busca aumentar el número de usuarios que perciben sus haberes a través de la app. Mercado Pago

Desde Mercado Pago plantearon a este medio que el crecimiento en estos últimos siete meses se explica por cuestiones de “facilidad” en el manejo de los fondos. Según sostienen, sus usuarios (el 60% de los 340.000 reciben AUH) se volcaron a la billetera porque privilegian “administrar el dinero desde el celular” y “operar sin sucursales”.

El 84% de ese universo de personas reconoce usar menos efectivo en el día a día desde que incorporó el cobro de la asignación por la billetera.

Cómo cobrar las prestaciones por Mercado Pago

Para cobrar el beneficio de Anses en Mercado Pago primero hay que realizar el cambio de lugar de cobro. Este procedimiento se puede concretar de tres formas:

Desde “Mi ANSES” con la clave de Seguridad Social

Ingresar a la app “Mi ANSES”.

Entrar a la sección “ Cobros ”.

”. Elegir “ Cambiar lugar de cobro” .

. Dentro del “ Tipo de medio de Pago ”, seleccionar “ Billetera virtual ”.

”, seleccionar “ ”. Finalmente, elegir “Mercado Pago”.

Por teléfono

Llamar al 130 y seguir las instrucciones.

Personalmente en cualquier oficina de la UDAI.

Una vez que el beneficiario realice el cambio del lugar de cobro, existe un plazo de hasta 60 días para empezar a recibir el beneficio en Mercado Pago. Durante ese período se seguirá cobrando a través de la vía original.