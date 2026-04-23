Marcos Galperin defendió datos de la actualidad económica: “Una recesión rarísima esta”

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, sostuvo que la Argentina atraviesa “una recesión rarísima”. Lo dijo mediante una publicación en su cuenta de X en la cual respondía a datos del mercado inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires.

Según los datos difundidos en ese posteo, en marzo de 2026 se concretaron 5590 escrituras en la ciudad de Buenos Aires, lo que implica un incremento del 18% respecto del mismo mes del año anterior. “Es el segundo mejor marzo de los últimos 10 años”, afirmó Galperin en relación a esa información.

En los datos compartidos por el fundador de Mercado Libre también se indica que el monto promedio de las escrituras de inmuebles en la Ciudad se ubicó en US$113.802, lo que significa una caída del 4% frente a marzo de 2025.

Javier Milei y Marcos Galperin Presidencia - Presidencia

La reacción de Galperin no quedó aislada dentro de la red social, sino que el presidente Javier Milei reposteó el mensaje del empresario, amplificando la lectura sobre la dinámica reciente del mercado inmobiliario.

En otras ocasiones Galperin ya había hecho públicas sus opiniones respecto a diferentes temas relacionados a la economía y la política de la Argentina. En marzo, tras el discurso de apertura de sesiones parlamentarias de Milei y el debate que se armó en torno al tono elegido para el mismo, el empresario planteó que se encontraba “100% de acuerdo”, tal como informó LA NACION.

La intervención de Galperin surgió a partir de un posteo de Reynaldo Sietecase. El periodista expresó su malestar por el clima que se vivió en el Congreso durante el discurso presidencial. Describió la escena como una discusión propia de un programa de panelistas, con el mandatario lanzando insultos a la oposición y los legisladores respondiendo con gritos y agravios.

Marcos Galperin expresó su postura sobre el discurso de aperturas de sesiones parlamentarias que dio Milei

“El discurso dejó de importar. Es una confrontación de panelistas de la tele. Un presidente sacado que insulta a los opositores y estos (omitidos en la transmisión) que le gritan y dicen facho. Es imposible no sentir vergüenza”, escribió el periodista en su cuenta de X.

El posteo de Sietecase generó una polémica a la que se sumó Marcelo Duclos, que defendió el tono confrontativo del Presidente. El biógrafo de Milei argumentó que el jefe de Estado encarna la única opción capaz de quebrar el esquema político que, según su mirada, se consolidó en los últimos años. Y sostuvo que una oposición que antes fue oficialismo y que —en su visión— “destruyó el país” merece un trato firme y sin concesiones.

“Milei es lo único que podía romper con este modelo de raíz. Algunos pueden sentir nostalgia por la impronta de los discursos de Macri, pero le terminaron comiendo el hígado igual. La oposición destructiva, que destruyó el país siendo oficialismo, requiere esto y nada menos", posteó Duclos, mientras que Galperin se mostró alineado con la reflexión.