Ganancias: cómo es el nuevo sistema simplificado, según la reglamentación de ARCA

A partir de pasado mañana, 1° de junio, los contribuyentes podrán optar por adherirse a la modalidad simplificada del impuesto a las ganancias, anunciada días atrás por el Gobierno. Así lo establece formalmente la resolución 5704 de la Agencia de Recaudación Fiscal y Control Aduanero (ARCA), publicada hoy en el Boletín Oficial.

La normativa especifica que, para ejercer la opción para el período fiscal actual (2025), el interesado deberá ingresar con la clave fiscal a la página web de ARCA. Allí, se debe clikear en “Sistema Registral/Ganancias PH Simplificada”. El trámite podrá hacerse “a partir del día 1 de junio de 2025 y hasta el día anterior al primer vencimiento general de la presentación de la declaración jurada del referido período fiscal”. Ese vencimiento llegará a mediados de 2026.

El 23 de junio próximo vence el plazo para la presentación de la declaración jurada correspondiente a 2024. Esa gestión deberá hacerse de acuerdo con la modalidad que ya estaba prevista, ya que la alternativa por la forma simplificada no tiene vigencia por el impuesto del año pasado.

La creación de este sistema se hizo en el marco del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, con el cual el Gobierno se propone lograr que los ciudadanos utilicen en sus compras los dólares no declarados (los llamados “dólares del colchón”). Al hacer el anuncio de ese programa, el Gobierno comunicó que ARCA no mirará, a partir del ejercicio fiscal en curso (del cual deberá presentarse la declaración en 2026) ni los consumos, ni las variaciones patrimoniales de quienes adhieran al régimen simplificado de Ganancias. Ese cruce de datos (que no se hará en la nueva modalidad) tiende a detectar inconsistencias entre los niveles de facturación y de gastos de las personas.

Definición del monto a pagar

Otra característica de ese sistema es que, a partir del año próximo, ARCA predeterminará el monto del impuesto a las ganancias y pondrá esa cifra a disposición del contribuyente, en un formulario proforma. El usuario podrá convalidarlo y hacer el pago, o bien rectificarlo. El cálculo estará basado en la facturación registrada y las deducciones por gastos que haya declarado la persona.

Por ahora, quienes tengan ingresos provenientes del exterior no podrán adherir al nuevo sistema, porque así lo dispone el decreto 353, es decir, una normativa que prevalece sobre una resolución de ARCA (de todas formas, la normativa emitida hoy no dice nada sobre ese condicionante). En el organismo dicen que se está trabajando en lograr que esos contribuyentes también puedan adherir, algo para lo cual hay cuestiones técnicas pendientes de resolver.

Más allá de la novedad normativa, el Gobierno anunció ayer la firma de un convenio de cooperación con el gobierno de Tucumán, que marca la adhesión de la provincia al plan de los dólares del colchón. Se trata de la segunda jurisdicción que responde en forma positiva a la convocatoria del Gobierno nacional para la firma de esos acuerdos, ya que ayer hizo lo propio con Catamarca.

En la firma del acuerdo estuvieron el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Economía, Luis Caputo; el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. “En línea con el mandato del Presidente Javier Milei, con la firma de este convenio seguimos trabajando para que el Estado no persiga a los ciudadanos, sino que garantice la libertad para disponer del dinero obtenido con su trabajo”, aseguró Catalán.

Ayer, el director de ARCA, Juan Pazo, recibió a funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Mientras que las autoridades porteñas señalaron que van a analizar los detalles del plan, desde la gobernación bonaerense pidieron una ley del Congreso Nacional, que le otorgue respaldo al plan.