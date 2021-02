La iniciativa presentada por Sergio Massa excluye del impuesto a los asalariados que ganen menos de $124.500 netos por mes; los autónomos quedan al margen de los beneficios Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Un asalariado sin deducciones de familia, con una remuneración bruta mensual de $120.000 ($99.600 neta de descuentos a la seguridad social) dejaría de pagar unos $3200 por mes en concepto de impuesto a las ganancias. En el caso de un trabajador bajo relación de dependencia que tenga un salario bruto mensual de $140.000 (neto de $116.200) y deduce cónyuge y dos hijos, el monto que se le dejaría de descontar sería cercano a los $1800 mensuales. Esos efectos se darían en caso de aprobarse el proyecto de leypresentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que busca disponer una deducción especial para aliviar la carga tributaria que pesa sobre asalariados y jubilados. De acuerdo con el texto, los autónomos estarían al margen de los beneficios. A continuación, los principales aspectos de lo que se propone.

-¿Cuál es el salario mensual a partir del cual se pagaría Ganancias?

-El proyecto busca que cada mes queden al margen del impuesto quienes tengan una remuneración bruta de hasta $150.000, sin contar el aguinaldo a los fines de ver si se llega o no a esa cifra. Sí se computarían otros conceptos, por ejemplo bonos extraordinarios, como parte de la remuneración. El salario neto (descontados los aportes a la seguridad social) a partir del cual un empleado quedaría alcanzado por el gravamen sería entonces de $124.500, sin importar si se trata de alguien que tiene cargas de familia o no. Hoy por hoy, los salarios más bajos gravados son de $78.810 netos y con el proporcional del aguinaldo incluido si se trata de un asalariado sin deducciones por familia; de $98.963 si es un empleado con cónyuge y dos hijos a cargo y, por ejemplo, de $80.874 si se deduce un hijo.

-¿Y en el caso de los haberes jubilatorios?

-Se propone en este caso incrementar el piso del ingreso alcanzado, para llevarlo de seis a ocho haberes mensuales mínimos. Con los montos hoy vigentes, se pasaría de $114.211,74 a $152.282,32 mensuales. Como en marzo subirá el haber mínimo, por efecto de la ley de movilidad previsional, esa cifra se incrementará. La diferenciación de la base imponible respecto de la de los trabajadores asalariados surgió por una reforma legal que está vigente desde 2017 y tiene condiciones: la persona no debe ingresos de diferente naturaleza a los haberes jubilatorios ni debe estar alcanzada por el impuesto a los Bienes Personales.

-¿Hay cambios con respecto a los autónomos?

-No. El proyecto no contempla mejorar la situación de los autónomos, que tributan a partir de ingresos más bajos que los asalariados. En el sistema general, el mínimo no imponible por los ingresos de todo este año es de $503.035,18, en caso de no haber deducciones por familia. Y en el caso de nuevos profesionales y emprendedores, el monto anual es de $586.874,42. Según dijeron a LA NACION fuentes cercanas al diputado Massa, desde el oficialismo se trabaja en algunas alternativas para incorporar alguna medida orientada a este grupo de contribuyentes. "Dejar afuera a los autónomos incrementa la desigualdad ya existente", advierte el tributarista Andrés Edelstein, quien sobre el proyecto en general señala que si bien la técnica legislativa usada "es perfectible" (en la práctica, se introduce un nuevo elemento al esquema en lugar de darle una actualización adicional manteniendo la estructura existente),"el objetivo de aumentar el piso a partir del cual se paga para asalariados y jubilados, se logra".

-¿Desde cuándo regirían los cambios?

-A partir de las remuneraciones y los haberes devengados en el mes siguiente al mes en el que entre en vigencia la ley. No habrá un efecto para el cálculo del tributo correspondiente a todo el año; por ejemplo, si se entrara en vigencia la ley en marzo, las medidas impactarán a partir de los ingresos de abril. Y lo ya descontado por Ganancias en los meses previos quedaría sin modificaciones, según aclararon fuentes del oficialismo.

-¿Qué pasará en los años siguientes con la cifra de $150.000 de remuneración bruta por debajo de la cual no se tributará?

-Según como está redactado el proyecto, esa cifra seguiría la lógica de actualización que tiene desde 2018 el esquema del impuesto. Es decir, se actualizaría una vez al año según la variación que haya tenido entre los meses de octubre previos la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Más allá de eso, la iniciativa incluye un artículo que le da facultades al Poder Ejecutivo y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para dictar normas vinculadas a los montos de las deducciones especiales, con el objetivo de evitar los efectos distorsivos de la inflación sobre la carga impositiva. En las últimas dos décadas, el crecimiento del peso del tributo sobre ingresos que tenían igual o incluso menor poder adquisitivo que antes, fue un hecho recurrente, por la falta de una actualización suficiente de las bases del impuesto frente al incremento de los precios y a las subas nominales de sueldos. Hasta 2017, el ajuste o no ajuste del esquema dependía de medidas discrecionales de los gobiernos; solo desde 2018 se dispuso la actualización automática por ley, según un índice salarial.

En la opinión del tributarista César Litvin, para que cumpla con sus objetivos la actualización tanto de las deducciones que definen los menores ingresos sujetos al impuesto como los valores de la tabla que determinan que alícuotas se pagan, debería hacerse según el Índice de Precios al Consumidor y con frecuencia semestral en lugar de anual (según el esquema actual, el ajuste se hace en cada mes de enero). Según considera Litvin, ese tema y la mayor imposición que tienen los autónomos están entre las asignaturas pendientes del esquema de Ganancias, a la vez que considera que el actual proyecto es "una buena medida para paliar los efectos de la inflación", que para este año los analistas estiman al alza en comparación con el índice de 2020.

-¿Qué pasa con quienes tienen remuneraciones superiores a $150.000?

-El proyecto diferencia en este caso dos grupos. En el primero están quienes tienen salarios brutos de entre $150.000 y $173.000. En este caso se seguiría pagando Ganancias, pero se faculta al Poder Ejecutivo a elevar deducciones (montos que se descuentan del ingreso sujeto al tributo), para aliviar el efecto distorsivo que se produciría (en caso de regir la nueva ley y no existir a la vez alguna disposición específica sobre estos casos) entre quienes queden fuera o dentro del impuesto, estando cerca del monto límite. Así, la ley dispondría la posibilidad de que haya un cambio para este grupo de personas, pero sin especificar cuál será, en concreto. Para quienes tengan remuneraciones superiores a los $173.000, no habrá modificaciones respecto de la situación actual.

-¿Cuál sería el efecto fiscal de la medida?

-Según la presentación oficial, la caída de la recaudación sería de $40.000 millones este año, pero se señala que habrá una compensación por un mayor ingreso fiscal debido a más impuestos al consumo, algo que se derivaría del hecho de un mayor salario o haber previsional de bolsillo para 1.267.000 personas que dejarían de tributar, y de otras 102.741 que pagarían menos. "Cualquier baja de impuestos en este momento es buena, pero si eso no viene acompañado por una reducción del gasto público, ya sabemos cuáles son las consecuencias, porque el vuelco a un mayor consumo ejerce mayor presión sobre los precios y el dólar", señala el contador Iván Sasovsky, quien advierte también sobre los efectos que puede tener en el tiempo la lógica de darle atribuciones al Poder Ejecutivo para modificar esquemas impositivos.

