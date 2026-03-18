Guerra en Medio Oriente: cómo ven los expertos internacionales su impacto en la Argentina

Gran parte del discurso internacional sobre la reciente intervención de Estados Unidos en Irán llega a una conclusión especialmente sombría. De hecho, Zanny Minton Beddoes, redactora jefe de The Economist, calificó recientemente el conflicto como “la crisis económica más grave en muchos años”.

A pesar de esta sensación generalizada de preocupación entre muchos analistas, sigue sin estar claro cómo podría afectar el conflicto a la Argentina y, sobre todo, de qué manera podría beneficiarla.

Hay motivos para la preocupación mundial. Como señaló Kevin Book, asesor principal del Programa de Seguridad Energética y Cambio Climático en un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el cierre del estrecho de Ormuz es un “asunto muy serio”. Advirtió que el suministro mundial está registrando un déficit de 20 millones de barriles diarios y que “dado que los precios del petróleo tienden a moverse de manera inversa a las existencias, una interrupción prolongada podría llevar al Brent por encima de los US$100 por barril” por bastante tiempo. No obstante, a pesar de la catástrofe que esto podría suponer para la economía mundial, existen algunos beneficios potenciales para el Cono Sur.

Una de las consecuencias más importantes de la guerra que hay que tener en cuenta es el riesgo que ahora se asocia al petróleo del Golfo. HANDOUT - ROYAL THAI NAVY

Una de las consecuencias más importantes de la guerra que hay que tener en cuenta es el riesgo que ahora se asocia al petróleo del Golfo. Como señaló Lee Peterson, doctor en Relaciones Internacionales, en una entrevista con LA NACION, el conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han puesto en duda la fiabilidad del petróleo del Golfo y darán lugar a una mayor diversificación de las importaciones procedentes de países no pertenecientes a la OPEP. Cabe destacar que esta opinión fue compartida por Mike Bird, editor de Wall Street de The Economist, quien argumentó que “el mayor cambio es el repunte de la producción fuera de la OPEP y del Golfo”.

En cuanto al impacto local en la Argentina, en diálogo con LA NACION, Michael Seigne, exdirector general de Goldman Sachs, coincidió en que la guerra aumentaría efectivamente el interés por las fuentes de energía argentinas, pero solo si se dan unas condiciones favorables para la inversión.

Más allá del creciente interés de los inversionistas, el aumento de los precios del petróleo también podría suponer un impulso para la economía. Como señaló Global Americans, un centro de estudios estadounidense: “El mecanismo de transmisión más inmediato es a través de los mercados energéticos mundiales. Incluso sin una interrupción directa, el conflicto elevaría las primas de riesgo e impulsaría al alza los precios mundiales del petróleo. Para los países exportadores de petróleo de América Latina, esto generaría inicialmente efectos positivos en los términos de intercambio”.

Miguel Leon-Ledesma, profesor de Economía en la universidad británica de Exeter, coincidió con este argumento y subrayó que “dado que la Argentina se ha convertido en un exportador neto de petróleo, el aumento de los precios podría beneficiar a la economía. Pero todos estos efectos dependerán de la persistencia de las perturbaciones".

Hay limitaciones en cuanto a hasta qué punto se puede considerar que la guerra es un factor económico netamente positivo para la Argentina. Vahid Salemi - AP

Sin embargo, hay limitaciones en cuanto a hasta qué punto se puede considerar que la guerra es un factor económico netamente positivo para la Argentina. Como también señaló Leon-Ledesma, “el aislamiento geográfico no es tan importante, ya que muchas de estas perturbaciones internacionales se transmiten a través de los precios”, es decir, la Argentina no es inmune a la perturbación macroeconómica que predicen los analistas.

Esta afirmación contó con el respaldo de Global Americans, que destacó los posibles riesgos para la economía argentina: sostuvieron que “los grandes conflictos geopolíticos suelen desencadenar una huida hacia activos seguros... Este proceso fortalece al dólar estadounidense y eleva las primas de riesgo de los mercados emergentes. Los países que dependen en gran medida de la financiación internacional, como la Argentina, pueden enfrentarse a tipos de interés más altos o a un acceso más limitado a los mercados de capitales mundiales".

Los analistas internacionales ofrecen una visión doble sobre la situación de la Argentina en este conflicto. Aunque un mayor interés por los recursos argentinos y el aumento de los precios del petróleo podrían suponer un impulso para la economía local, el Cono Sur no es inmune a las crisis geoeconómicas.