Qué pasa con el precio del petróleo tras la frágil tregua entre Irán y Estados Unidos

TOKIO (AFP).- El petróleo se repone este jueves tras el desplome que sufrió la jornada anterior y las bolsas retroceden en las operaciones asiáticas, entre temores por la fragilidad de la tregua entre Estados Unidos e Irán y a la espera de una apertura efectiva del estrecho de Ormuz. Hasta el momento, todos los valores de referencia se mantienen por debajo de la barrera simbólica de 100 dólares.

Apenas pasadas las 7, el barril de West Texas Intermediate (WTI), el valor de referencia en Estados Unidos, subió un 2,88% a 97,13 dólares, y el Brent de mar del Norte, referente mundial, avanzó 2,31% a US$96,94.

Los precios del petróleo comenzaron a subir en medio de la tregua en Medio Oriente. Eugene Hoshiko - AP

En tanto, las bolsas de Asia y Oceanía se mantuvieron también estables en las operaciones de este jueves con ligeros retrocesos luego de dispararse el día anterior impulsadas por el desplome del crudo.

El índice Nikkei de la bolsa de Tokio cerró con una baja del 0,73%, y el Kospi surcoreano cayó 1,65%. La Bolsa de Taipéi, en tanto, subió 0,29% y la de Sídney creció 0,24%, mientras el índice Hang Seng de Hong Kong bajó 0,39%.

Reacción

Los precios del petróleo y el gas se habían desplomado el miércoles tras el anuncio del alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán, lo que despertó esperanzas de la reapertura de Ormuz, una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

El Brent cedió esa jornada más del 13% y el barril de WTI alrededor del 16%, ambos por debajo de la barrera simbólica de los 100 dólares. Pero la cautela volvió a imponerse luego de que Irán planteara que una tregua en Líbano, que seguía bajo bombardeos el miércoles, es una de sus “condiciones esenciales”.

De la misma manera, los operadores también esperan una verdadera reanudación del paso en Ormuz, donde Teherán recomendó dos rutas alternativas este jueves ante la posible presencia de “minas”. La moderación de los mercados “se debe a las informaciones según las cuales Irán cerraría el estrecho de Ormuz tras la continuación de los ataques israelíes contra Líbano”, consideró Kathleen Brooks, analista de XTB.

En los primeros intercambios en Europa, la Bolsa de París bajaba 0,32% y Fráncfort cedía 0,65%. Milán se mantenía estable (en -0,06%) y el FTSE 100 de Londres tenía un ligero aumento de 0,16% gracias a que este índice se beneficia del aumento de precios de la energía.

Los brokers de Wall Street en plena tarea al cierre de un día complejo. Seth Wenig - AP

“El alto el fuego es un punto positivo innegable, pero no constituye una solución. Lo que llama la atención es la rapidez con la que el mercado se ha revertido una vez que la presión ha disminuido”, señaló Mark Hackett, de Nationwide, citado por Bloomberg. Por su parte, el oro, considerado un valor refugio en medio de las incertidumbres mundiales, cedía un 0,17 % hasta 4.726 dólares la onza.

El alto el fuego de Trump

El primer mandatario norteamericano anunció a última hora del martes que aplazaba sus amenazas de ataques contra puentes iraníes, centrales eléctricas y otros objetivos civiles. El ministro de Exteriores de Irán indicó que el paso por el estrecho se permitiría durante las próximas dos semanas bajo gestión militar iraní.

Trump anunció en su red social que acordó suspender por dos semanas los ataques contra Irán, tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército de ese país, Asim Munir. Israel también suscribió al cese del fuego temporal y suspendió los bombardeos.

El anuncio de Trump. Truth

Según explicó Trump, la decisión está sujeta a que Irán acepte la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz. “Decidí suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas. Este será un alto el fuego de doble vía”, señaló el mandatario norteamericano, cuando faltaba menos de una hora y media para que venciera el ultimátum que le había impuesto al régimen.

El jefe de Estado estadounidense sostuvo que la medida se basa en que Estados Unidos ya “cumplió y superó todos los objetivos militares” y que las negociaciones avanzan hacia un acuerdo definitivo de paz a largo plazo con Irán y en Medio Oriente.

Pero los analistas desaconsejaron un exceso de optimismo. “Hay motivos para ser optimistas, pero todavía es demasiado pronto para saberlo, porque, como saben, al fin y al cabo, es Trump”, dijo Takashi Hiroki, estratega jefe en MONEX.