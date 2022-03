Guido Sandleris: “Dos tercios del ajuste por el acuerdo con el FMI recae en el próximo gobierno”

CORDOBA.- El expresidente del Banco Central, Guido Sandleris, dijo que el acuerdo al que se llegó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “no resuelve los problemas” de la economía sino que los “patea para adelante, a la próxima administración” y proyectó que dos tercios del ajuste fiscal lo tendrá que hacer el próximo gobierno. Lo positivo es que evita el default; “tiende un puente de gobernabilidad” al oficialismo y “aporta dólares” en un momento en que el Central tenía reservas negativas.

En ese contexto, planteó que el acuerdo tardará cinco años “en volver a donde estábamos en 2019″ y lo hace “sin sacarle la enorme pata de elefante que asfixia al sector privado y que es el gasto público”. Ratificó que el programa “no incluye reformas estructurales que contribuyen al crecimiento sostenible”.

Hace poco Sandleris asumió como asesor estratégico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba; además junto con el exministro de Hacienda de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, trabajan para hacer una propuesta de programa económico a quienes sean candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) en la próxima elección presidencial.

Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio, señaló que la intención es que el trabajo que con otros cinco institutos de economía de Córdoba empezaron a realizar se sume al de los exfuncionarios macristas. Esa posibilidad no parecería cercana porque el objetivo que explicitaron era que ese proyecto se pensaba para la fuerza que resultara ganadora en las presidenciales del 2023, no sólo para JxC.

Este martes, también en esta ciudad, Carlos Melconian, el nuevo director del Ieral de la Fundación Mediterránea, disertará sobre el objetivo de “aportar ideas a la solución de los grandes problemas económicos” del país. Tagle lo mencionó al economista y afirmó: “Si bien estábamos trabajando con ellos estas incorporaciones pueden generar la idea de seguir separados o no. Veremos. En la medida en que todos trabajemos, será positivo para el país”.

Sandleris calificó a Melconian de “gran economista” y “comunicador fenomenal” y le dio la “bienvenida” a que se sume a pensar soluciones para la economía.

Sandleris insistió en que ingresarán, apenas firmado el acuerdo, US$9800 millones. “No se reestructuraron los vencimientos sino que irá recibiendo recursos a medida que se vayan cumpliendo las metas acordadas”, apuntó, y enfatizó que el Gobierno “se está endeudando” con el Fondo pese a que “chicanea” con que no lo hace.

Sostuvo que lo que más le preocupa es que el Gobierno actual “crea que no se necesitan reformas”. “Me choca, me preocupa porque la Argentina necesita de reformas”. Repasó que el acuerdo, en ese sentido, no establece “prácticamente nada”.

Enfatizó que si la economía se mantuviera en el nivel de actividad de diciembre pasado, crecería este año alrededor de 3,5% a 4% anual. Esa estimación le parece “razonable”, en cambio no lo es la de inflación que incluye el acuerdo: “Hay muchas fuerzas empujando hacia arriba si se corrije el tipo de cambio, un poco las tarifas y los precios internacionales de las comodities. Lo ponen porque es difícil que el board apruebe un programa con inflación subiendo”.

Subrayó que no está claro cómo el Gobierno conseguirá reducir el déficit fiscal, aunque sea “menos de lo que debió reducir la administración de Macri”. Planteó que el esquema anunciado para tarifas de electricidad y con los nuevos precios internacionales se está “lejos de lo que se necesita”. “Es difícil no porque sea tanto lo que hay que reducir, sino porque a este Gobierno le cuesta tomar medidas con costos políticos”, sintetizó.

Respecto de la meta de financiamiento monetario, calculó que -contando la asistencia del FMI- restan US$6000 millones. “No es imposible, se puede. Es más difícil cuando no hay credibilidad”, apuntó. Sobre la acumulación de US$6500 millones de reservas, proyectó que deberá comprar en el mercado unos U$S3500 millones.

Repasó que la deuda en pesos sigue creciendo porque hay déficit fiscal y calificó de “relato” las expresiones del presidente Alberto Fernández que repite la deuda “impagable” que heredó. “El programa permite que el kirchnerismo no se involucre en un plan serio de consolidación fiscal”, resumió.