Los trabajadores que pertenecen al rubro comercio y realizan su tarea en todo el país, reciben en el último mes del año la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario); por eso surge la inquietud de hasta cuándo se puede pagar el aguinaldo de empleados de comercio en diciembre 2025, lo que se responde sencillamente con la consulta en la legislación nacional.

La fecha límite para pagar el aguinaldo a los empleados de comercio MAXIMILIANO AMENA

Los empleados de comercio, al igual que los trabajadores registrados de otros sectores, cobran el aguinaldo en dos entregas anuales, en los meses de junio y diciembre.

Hasta cuándo se puede pagar el aguinaldo de empleados de comercio

Es importante saber que este concepto se abona en una fecha prevista por ley. La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre, que coincide con el día jueves; aunque existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la fecha límite es el 24 de diciembre.

La segunda entrega del SAC, correspondiente al año 2025 está dirigida a los trabajadores en relación de dependencia, y jubilados y pensionados; por lo que quedan excluidos los trabajadores no registrados, las personas que son monotributistas y quienes tienen un empleo informal sin aportes.

Cómo calcular el aguinaldo para empleados de comercio

Cada medio aguinaldo corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente (es decir, el sueldo más alto del período de julio a diciembre).

En cambio, cuando un trabajador no completa los meses requeridos para el aguinaldo completo de diciembre, este concepto se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.

Para saber cuál es el monto que corresponde por el SAC, se debe realizar la siguiente fórmula: el salario del empleado, dividido los 12 meses del año y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo: (100.000/12) x 6 = $50.000.

La manera de calcular el aguinaldo, según la antigüedad del trabajador Denise Giovaneli - Archivo

Cómo es el pago de diciembre y qué se acordó para los próximos meses

En el último mes del año, los empleados de comercio tienen un incremento del 1% y el pago de una suma fija de $40.000, que se abona en la fecha habitual de cobro, a la que se adicionan $60.000, producto del más reciente acuerdo paritario.

Ambas entregas se mantendrán hasta el mes de marzo de 2026, y al mes siguiente se incorporarán al salario básico.

En tanto, Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) señala en su grilla para toda las categorías de trabajadores, que “la recomposición salarial no remunerativa se abonará: la del mes de diciembre/2025, durante dicho mes, mientras que la del mes de enero/2026, del 1 al 10 de enero; la del mes de febrero/2026, del 1 al 10 de febrero y la del mes de marzo/2026, del 1 al 10 de marzo".