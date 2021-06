¿Hay plan económico? Qué piensan los analistas y por qué

El Gobierno defiende que tiene un plan económico. Lo dijo Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete, esta semana. “Nuestro plan económico siempre fue el mismo, siempre dijimos que es la producción, el estímulo a las exportaciones, la sustitución de importaciones allí donde el país tiene capacidades productivas, es empleo con derechos”, definió.

Sin embargo, a más de un año y medio de gestión, todavía persisten las dudas sobre cuáles es el rumbo de la política económica, que permitirá cumplir con los objetivos que planteó Todesca. La incertidumbre nace de las contradicciones dentro de la misma coalición.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que el plan económico era la ley de Presupuesto, pero los lineamientos quedaron obsoletos muy rápido, y no solo por la proyección de inflación, que con solo cinco meses del año ya acumula un alza de 21,5%, cuando las estimaciones oficiales eran del 29% para todo el año.

Por ejemplo, el ministro había dicho que los subsidios a la energía se mantendrían constantes con relación al PBI, pero la imposibilidad de subir tarifas como estaba estipulado implicará que el gasto a este sector crezca más de lo deseado. Aún más, hay un proyecto de ley que nació del kirchnerismo que plantea expandir un subsidio a las tarifas de gas, y que tendrá un impacto en las cuentas fiscales.

Otra contradicción pasa por el objetivo de aumentar las exportaciones, cuando al mismo tiempo se cierra el mercado exterior para las carnes, se paraliza el de maíz y se restringe las importaciones de insumos claves. El plan económico amenaza con convertirse en un oxímoron.

“El Gobierno no es uno solo, entonces el plan de Guzmán puede ser uno, mientras que la supremacía del área política aplica otro, -dice Andrés Borenstein, economista de Econviews-. El plan de Guzmán era acordar con el FMI y negociar determinadas pautas fiscales y monetario. Tenía claro a donde ir. Pero con la buena situación externa, con la mayor abundancia de dólares, el Gobierno decidió cambiar el plan: ahora es llegar lo mejor posible a las elecciones y después hacer lo que quiere Guzmán. Hay un plan, que no es un programa económico, es hacer lo que dicen las encuestas: tirar más plata a la calle”.

En esto coincide Lorena Giorgio, economista de Equilibria, quién indicó que “más que un plan, el Gobierno tiene una estrategia para llegar a las elecciones en la mejor forma posible: seguir utilizando el tipo de cambio oficial como ancla nominal, intervenir en el mercado de bonos para contener la brecha, mantener las tarifas cuasi-congeladas, e incrementar el gasto público en transferencias el sector privado para impulsar la demanda”.

Y señaló que el “problema” es el día después a las elecciones, ya que, “para afrontarlo no hay un plan concreto”. “Está claro que la economía va a llegar a fin de año con un fuerte desbalance de precios relativos y una gran inflación reprimida que en algún momento empezará a salir a la luz. Las reservas netas que viene acumulando el Central comenzarán a utilizarse con más énfasis en la medida en que empiece a tensarse el mercado cambiario de cara a las elecciones. Los números fiscales comenzarán a registrar déficits más abultados en los próximos meses y seguramente se requerirá de mayor asistencia del Banco Central. Todo esto en un contexto en el que el Gobierno está renovando vencimientos de deuda gracias a los bancos y a instrumentos indexados, que ya están formando una ‘bola de vencimientos’ para los primeros meses de 2022 que no puede licuarse”, comentó.

Juan José Llach, exsecretario de Programación Económica durante el gobierno de Carlos Menem, opinó: “No hay un plan económico y es mejor que no digan que lo tienen. Cada semana aparecen ‘anuncios’ de estatizaciones, con idas y venidas, y por eso es mejor que no digan que hay plan. Tampoco hay un rumbo atractivo para las inversiones en capital físico y humano, claves para crear empleos formales y así abatir la pobreza, reducir la desigualdad y acercarse al desarrollo con productividad inclusiva. La estabilización monetaria y la moderación fiscal son esenciales, pero insuficientes y mucho más difícil de lograr sin rumbo claro”.

Los economistas coinciden en que el Gobierno no debe hacer nada muy excéntrico, tan solo presentar una estrategia integral con la cual buscará reducir la inflación, hacer crecer la economía y crear empleos. Para ello, consideran que es necesario saber una idea de qué ambiente se quiere generar para que se desarrollen las empresas.

“En lo fiscal hay mucha incertidumbre porque, si bien ahora está la pandemia y es muy difícil predecir el corto plazo, se podría delinear un marco de lo que se espera en el mediano plazo y después se van tomando medidas correctivas si se desvían. En lo monetario, no sé sabe cómo interactúa la política monetaria con lo que pasa con la inflación. Hay un esquema de flotación muy administrada, pero nunca explicaron por qué el año pasado devaluaban al 4% mensual y ahora al 1,3%. Seguramente es por la inflación, pero nadie lo explicitó y no se sabe qué pasa si sube más o baja la inflación, cómo van a reaccionar”, dice una analista de un banco de inversión internacional, desde Nueva York.

“La única verdad es la realidad y eso lo muestran los mercados que los evalúan todos los días. Por eso el riesgo país está donde está y la brecha cambiaria es de más del 70%. La pregunta es por qué no hay un programa: y buena parte de la respuesta es que no hay una cabeza clara en el Gobierno. Es una administración bicéfala, y se ve en estas tensiones entre Guzmán y su subsecretario de Energía Eléctrica. ¿Cómo va a tener un programa si no puede hacer que su subsecretario haga lo que quiere?”, concluyó.