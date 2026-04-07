Horacio Marín, de YPF: “Sin precios libres, no hay desarrollo de Vaca Muerta”

En medio del impacto global por la guerra en Medio Oriente, que llevó el barril de petróleo por encima de los US$100, el presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó este martes que “sin precios alineados con el mercado internacional no hay desarrollo de Vaca Muerta”.

Durante su exposición en un evento organizado por el Atlantic Council en el Palacio Libertad, el ejecutivo defendió el esquema de precios del sector y lo vinculó directamente con la posibilidad de sostener inversiones en el principal yacimiento no convencional del país. “Sin precios alineados [con el mercado internacional] no hay desarrollo de Vaca Muerta”, insistió. Y agregó: “Sin el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) no hay desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL)”.

Marín también se refirió a la decisión que tomó YPF de estabilizar los precios de los combustibles por 45 días, una medida que luego fue acompañada por el resto de la industria. Según explicó, no se trató de una intervención estatal sino de una respuesta a cambios en el comportamiento de la demanda.

“La semana pasada tomamos una decisión que después fue acompañada por toda la industria; no hay ningún tipo de regulación. Lo hicimos aplicando reglas de mercado”, señaló.

Precios en estaciones de servicio YPF y Shell en la avenida Diaz Velez y Yatay. 13/03/2026. Hernan Zenteno - La Nacion

El ejecutivo explicó que, en las últimas semanas, el consumo de combustibles comenzó a reaccionar ante los aumentos de precios, algo que no ocurría previamente. “La demanda pasó de inelástica a elástica porque estaban cayendo muy fuerte los consumos”, describió.

En ese contexto, justificó la implementación de un “buffer” o amortiguador para evitar una caída más pronunciada en las ventas. “Era peor el remedio que la enfermedad”, sostuvo el presidente de YPF, en referencia a trasladar de manera inmediata toda la suba internacional del crudo al surtidor.

Marín también explicó que la compañía enfrentaba restricciones para exportar parte de su producción por cuestiones de calidad, lo que reforzó la decisión de priorizar el mercado interno. “YPF no podía exportar porque tenía combustibles con alto contenido de azufre”, indicó.

Finalmente, el titular de la petrolera buscó despejar dudas sobre el rol del Estado en la formación de precios. “No hay ningún tipo de regulación del Gobierno. Lo que estamos haciendo es libre mercado”, afirmó.

En un contexto desafiante, la Argentina cuenta con una ventaja que pocos países tienen: no solo produce petróleo, sino que también lo refina. Actualmente extrae unos 882.000 barriles diarios, de los cuales cerca de 570.400 se destinan al mercado interno y el resto se exporta.

Además, el país dispone de cinco refinerías en operación —entre YPF, Raízen (Shell), Axion y Trafigura (Puma Energy)—, lo que reduce significativamente el riesgo de desabastecimiento.