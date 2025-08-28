El mundo de la publicidad y el marketing digital atraviesa un momento de transformación acelerada. La irrupción de la inteligencia artificial, la multiplicación de canales y plataformas, y el cambio en los hábitos de consumo de las audiencias exigen a las marcas nuevas respuestas. En este escenario, el IAB Now se consolida una vez más como el gran espacio de referencia en la Argentina para comprender hacia dónde se dirige la industria.

IAB Now 2025: un encuentro que marca el futuro de la comunicación digital

Este martes 26 de agosto, el Dot Baires Shopping fue sede de una nueva edición del encuentro, organizado por IAB Argentina. Bajo el lema “Más humanos, más digitales. Construyendo las marcas del mañana”, la jornada reunió a más de 50 disertantes nacionales e internacionales, líderes de agencias, medios, plataformas y empresas, que reflexionaron sobre cómo combinar innovación tecnológica con cercanía y empatía hacia los consumidores.

La programación incluyó conferencias, charlas y paneles en simultáneo, donde se abordaron los temas que marcan la agenda global de la comunicación digital.

Tendencias y desafíos de la agenda digital

El programa de este año puso especial foco en inteligencia artificial aplicada a los negocios, comercio electrónico, creatividad y construcción de audiencias, content marketing, publicidad digital out of home y nuevos hábitos de consumo. Cada eje fue abordado desde diferentes perspectivas, con ejemplos concretos de marcas y medios que ya están implementando soluciones innovadoras para llegar a sus públicos de manera más efectiva.

Diferenciación, creación de contenido de valor, y el desafío de captar la atención de los jóvenes en las nuevas plataformas fueron los ejes más abordados por los disertantes. Teniendo en cuenta el contexto cambiante y vertiginoso la conclusión fue clara: las marcas tienen que estar atentas a subirse al trend en el momento justo, y priorizar conversaciones de valor para sus audiencias.

El panel de Streaming, moderado por Catalina Rodriguez Villegas (Head of Media, Content, Production, e-Commerce en DANONE) e integrado por Iván Liska (Blender), Isabel Yumatle (OLGA), Marisel Robaldo (eltrece prende) y Leandro Camino (Telefe).

Voces que marcan el camino

Entre los oradores destacados se encontraron Carlos Pérez (especialista en comunicación), Daniel Rabinovich (COO de Mercado Libre), Sebastián Campanario (periodista especializado en innovación), María José Ezquerra (CEO de Havas), Pablo Rodríguez (Sr. Manager Media Digital & Commerce Home Care de Unilever), Hernán Valenza (Manager Director de Digital Soul) y Gabriela Pérez Millón (Chief Digital & Marketing Officer de L’Oréal Argentina).

Cada uno, desde su mirada y sector, coincidió en que el desafío actual es lograr un equilibrio entre el uso de nuevas herramientas tecnológicas y la necesidad de mantener un vínculo genuino con los consumidores.

Los integrantes del panel "Branding Digital y Sector Financiero": Juan Manuel Cancelli (Gerente de Comunicación Institucional del Banco de la Provincia de Buenos Aires), Juliana Uva (Brand Content Manager de Banco Galicia), Stella Laurenti (Communication & Media Manager de ICBC), María José Daura (Marketing Manager de Banco Macro) y Gervasio Marques Peña (Director Comercial de LA NACION).

En línea con ese espíritu, LA NACION tuvo un rol activo en el encuentro. José Del Rio, Director de Contenidos, participó del panel sobre calidad y contenidos relevantes, junto a directivos de Clarín, El Cronista, Artear y Telefé. La conversación puso en foco la necesidad de sostener un periodismo sólido, con información verificada y valiosa, en un entorno saturado de mensajes y plataformas en competencia.

Por otro lado, Gervasio Marques Peña, Director Comercial de LA NACION, moderó el panel “Branding Digital y Sector Financiero”, que reunió a representantes del Banco Galicia, Banco Macro, ICBC y Banco Provincia. Allí se analizaron los desafíos de una categoría que busca innovar en la forma de acercarse a los clientes, combinando seguridad, confianza y experiencia digital.

Un espacio a pura inspiración, con una gran convocatoria que reafirma el valor del networking y de las conexiones humanas, tan necesarias en un mundo cada vez más digital. Estos encuentros nos recuerdan que la innovación tecnológica es clave y que las marcas trascienden cuando logran generar confianza, creatividad y conversaciones auténticas con sus audiencias.” — Gervasio Marques Peña, Director Comercial de LA NACION.

El IAB Now también se consolidó como un lugar donde la industria se mira a sí misma y redefine sus prioridades. Para Gustavo Buchbinder, Fundador Webar Interactive/Be Influencers y moderador del panel de medios, “el IAB Now es claramente un evento de referencia para la industria. Además de ser un espacio de networking, permite a los asistentes actualizarse sobre lo último en materia digital y sobre el futuro del marketing”.

Con cada edición, la jornada demuestra que el aprendizaje no se limita a lo que sucede en los auditorios. El intercambio en estas conversaciones, el contacto entre profesionales de distintos sectores y la posibilidad de generar sinergias forman parte del verdadero valor agregado que ofrece el encuentro.

