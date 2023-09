escuchar

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, aseguró este mediodía que “mañana será un día histórico” porque el Congreso “va a derogar definitivamente la cuarta categoría” del Impuesto a las Ganancias. El funcionario lo aseveró al encabezar un multitudinario acto con trabajadores, estatales y petroleros en la ciudad de Plottier, Neuquén.

“Mañana es un día histórico. Yo voy a poder decir con tranquilidad que en mi gobierno ningún trabajador va a pagar Impuesto a las Ganancias ”, dijo el ministro de Economía en el acto y agregó: “Mañana el Congreso deroga definitivamente la cuarta categoría y por suerte lo voy a cumplir antes del 10 de diciembre. Ya vivieron una estafa, hubo uno que les dijo que no iban a pagar y terminaron pagando el doble. Nosotros desde este mes tenemos a nuestros trabajadores afuera de la cuarta categoría con el Impuesto a las Ganancias eliminado, con el derecho a trabajar horas extras sin que se las robe el Estado”.

De esta forma, Massa se refirió a la sesión parlamentaria que se realizará este jueves en la Cámara de Senadores, donde el oficialismo tiene asegurado el quorum y los votos para la aprobación del proyecto que modifica el tributo.

Las declaraciones del líder del Frente Renovador llegaron en el marco de un discurso donde les advirtió a los trabajadores sobre las consignas de campaña de “algunos candidatos” que quieren “cortarles las vacaciones pagas, eliminar los convenios y la indemnización por despido”. Frente a ello, Massa afirmó que “es posible el desarrollo con buenos salarios y con buenos convenios colectivos”. “Acá [por Neuquén] están los mejores salarios de la Argentina, en uno de los sectores donde más crecimos. Por eso quiero decirles: quédense tranquilos, vamos a defender el trabajo como modelo de movilidad social ascendente y la obra pública y privada van a seguir multiplicando nuestros trabajadores de la Uocra”, sostuvo.

Seguidamente, Massa manifestó la importancia de comunicar que en la provincia patagónica “tenemos a nuestros trabajadores para seguir produciendo gas y petróleo para lograr nuestro autoabastecimiento energético, pero también para venderle al mundo el trabajo de los neuquinos”, e insistió: “Cuando Estado, trabajadores y empresarios estamos en la misma mesa, tenemos la posibilidad de crecer”.

Como suele hacer en sus actos, el aspirante a la Casa Rosada llamó a cuidar a los jubilados de quienes proponen “eliminar el programa de medicamentos” o el retorno de las AFJP, y luego les envió un mensaje a los jóvenes: “Digámosles que estos años no fueron buenos, que tenemos la humildad y la grandeza de pedir perdón por los errores, pero que eso no significa que tiremos por la borda la construcción de su futuro (...) que no tiren por la borda todo lo conquistado. Necesitamos que nos ayuden a construir ese proceso de desarrollo económico”. Además, sentenció: “Lo peor ya pasó, lo que viene es mejor. Vamos a poner de pie a la Argentina”.

En el tramo final de su alocución, Massa se refirió a las elecciones generales y le remarcó a su auditorio: “Quedan 20 días… Tienen la tarea de ayudarnos a dar vuelta la historia para que no den vuelta a la Argentina. Tienen la responsabilidad de trabajar en su lugar de trabajo para que tengamos a cada uno de nuestros trabajadores acompañándonos en el deseo de construir una patria mejor. Quiero invitarlos a que defendamos a Neuquén y al país federal frente a los que quieren eliminar la coparticipación; a que defendamos el derecho a la regalía frente a los que creen en el país unitario. Viva Neuquén, viva la patria. Muchas gracias”.

LA NACION