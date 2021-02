Quien gane $150.000 pagaría 0% de Ganancias, pero quien perciba $150.001 debería pagar el 27%

El proyecto presentado por Sergio Massa para excluir del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores asalariados con una remuneración bruta menor a $150.000 establece una nueva base mínima imponible para la tributación, pero no desplaza las alícuotas.

Esto significa que quien gane $150.000 pagaría 0% de Ganancias, pero quien perciba $150.001 debería pagar el 27%. De aprobarse la ley sin modificaciones de reglamentación del Poder Ejecutivo, dejarían de aplicarse las alícuotas del 5% al 27% para los asalariados.Los autónomos continuarían usándolas.

Contemplando la distorsión que ocurriría por la falta de actualización de las alícuotas, el proyecto de Massa faculta al Poder Ejecutivo a incrementar la deducción especial prevista para los salarios entre $150.000 y $173.000, solamente. Las escalas correspondientes a los ingresos superiores a $173.000 no estarían habilitadas para modificarse.

Los especialistas advierten que de demorarse o de no existir tal reglamentación, se generaría un incentivo negativo al crecimiento del ingreso. "Generaría que quién tenga un aumento de sueldo o un aumento en la paritaria, no lo va a querer. La retención le va a insumir una parte del salario que lo dejaría ganando menos que quien tiene menor ingreso", explicó a LA NACION Fernando López Chieza, tributarista.

La preocupación entre los expertos es que la AFIP no reglamente cambios en las escalas o bien, tarde en hacerlo debido a que los cambios no serían automáticos. "La idea del impuesto a las ganancias es la progresividad. Con esto se perdería y ocurrirían saltos bruscos", explicó un especialista.

"Habría un efecto jurídico por perjudicar la igualdad ante la ley. Ante igual capacidad contributiva, igual impuesto. Pero en este caso uno no paga nada y el otro una fortuna. Se rompería una garantía constitucional", mencionó César Litvin.

"Si no lo hacen inmediatamente se va a producir una brecha. No entiendo porque no lo reglamentaron directamente en el proyecto. Me parece que quisieron hacer un anuncio político con alta repercusión y le quisieron tirar al poder ejecutivo una pata caliente para ver como ajusta y con qué costo fiscal", expresó otro referente del sector a LA NACION.

La reglamentación traería un costo fiscal adicional por reducir la alícuota y el monto del impuesto deducible de una franja de contribuyentes. "De no ocurrir una modificación en las alícuotas, habría inequidad e impactaría especialmente en los ingresos de la clase media", agregó Litvin.

