Tras la reducción de los aranceles de Trump, cuándo bajará el precio del café en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para eliminar los aranceles del café, entre otros productos, en medio de las quejas de consumidores y comerciantes. Pero la medida, ejecutada en noviembre, aún no impactaría en el mercado y el alivio del descenso del precio de este ingrediente tardaría unas semanas en llegar.

Cuándo bajará el precio del café, tras la eliminación del arancel de Trump

Una libra de café molido alcanzó los 9,14 dólares en septiembre pasado, lo que registró un incremento del precio del 3% con respecto al mes anterior y un 41% más que en ese período de 2024. Trump eliminó el arancel a ese producto, pero los comerciantes minoristas y mayoristas podrían tardar en ver el impacto en los valores.

Los proveedores de café advirtieron que el alivio económico podría tardar unas semanas en producirse Freepik

“Tenemos en nuestro menú bolsas de café que cuestan US$28,50. Es mucho dinero", señaló la propietaria de Guilder Coffee Company, una proveedora de ese producto que tiene su sede en Portland (Oregon), Laila Ghambari, a CBS News.

La empresaria expresó la preocupación que tienen muchos comerciantes en Estados Unidos, donde los valores de ciertos productos se incrementaron por los aranceles en el segundo mandato de Trump. Los precios al consumidor subieron un 3% en septiembre pasado, en comparación con el mismo mes de 2024, según un informe de AP.

A pesar de la eliminación de ese impuesto a la carne de res, las frutas tropicales y el café, los comerciantes tardarán en ver un alivio en los precios, según indicó Ghambari. La especialista proyecta la primera importación del producto libre de aranceles en febrero de 2026.

Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar el arancel al café y otros productos Flickr/The White House

En tanto, la analista de materias primas Judith Ganes, presidenta de J. Ganes Consulting, advirtió a Reuters que “miles de bolsas de café brasileño que estaban en depósitos aduaneros" comenzarían a trasladarse a tostadores estadounidenses.

La orden promulgada por Trump afectaría a las importaciones del país latino, que aporta el 30% del suministro hacia Estados Unidos, desde el 13 de noviembre pasado.

El impacto de los aranceles de Trump a los comerciantes minoristas en EE.UU.

Los propietarios minoristas advirtieron al medio citado que el gasto de los impuestos aduaneros afectó significativamente a sus negocios, a pesar de que ciertos productos como el café recibieron una exención hace casi un mes, tras la imposición del arancel recíproco del 10% a varios países productores en abril de 2025.

Al factor de los aranceles se sumaron las condiciones climáticas, que impactaron en los cultivos y la producción de los granos, lo que también hizo incrementar el precio del café. Por otra parte, los negocios podrían tardar en recuperar lo invertido con la medida.

Los comerciantes minoristas alegaron un impacto en sus negocios derivado de los costos de los aranceles Freepik

Cuánto aumentó el precio del café en Estados Unidos: valores récord

Un informe del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, publicado el 24 de octubre pasado, señaló que el precio minorista promedio del café tostado 100% molido presentó un récord en septiembre de 2025, con US$9,14 por libra.

En diciembre de 2019, un paquete de ese tamaño costaba alrededor de US$4. Pero fue en agosto de este año cuando se produjo el incremento más pronunciado en casi 30 años de su valor, con una suba del 20,9% con respecto a 2024 en los precios minoristas.