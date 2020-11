Excurtiembre Yoma: los dueños brasileños piden un rescate millonario

Los empleados cortan rutas de acceso a Nonogasta y Chilecito.

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de noviembre de 2020 • 09:41

Los trabajadores de la curtiembre Nonogasta llevan dos días cortando las rutas de ingreso a Chilecito y Nonogasta, en La Rioja. Esperan la respuesta a las promesas que tanto desde el Gobierno provincial como municipal le vienen haciendo de un "rescate" de Nación que rondaría los US$6,5 millones.

LA NACION consultó al Ministerio de Desarrollo Productivo, cuyos voceros aseguraron que se analiza si la empresa está en condiciones de recibir el Repro (un reemplazo del ATP) que se habilitó, pero que "no se analizan otros instrumentos, mucho menos de esas cifras".

La curtiembre era de la familia Yoma y quebró en 2007. Un año después reabrió de la mano de los brasileños de Bom Retiro SRL, quienes más tarde se convirtieron en Curtume CBR SA. Se hicieron cargo cuando la administración en ese entonces de Cristina Kirchner a nivel nacional les devolvió los beneficios de la promoción industrial.

Hace cuatro meses y medio que la empresa no opera y hace poco más de un mes el grupo brasileño le planteó a la Provincia las dificultades para seguir sin asistencia financiera. LA NACION buscó contactarse con la firma, pero no hubo respuesta.

Federico Zalazar, secretario del Sindicato de Empleados Curtidores de La Rioja (Secalar), señaló a este diario que las autoridades riojanas les aseguraron que hay un "plan de contingencia" que depende de que Nación "libere los fondos".

El proyecto es reactivar la producción con 50% de uso de la capacidad instalada e ir escalando a medida que mejore la situación.

"La administración la mantendrían los brasileños con intervención directa de Nación y provincia. Nosotros hemos propuesto que sea tripartita, que también estemos los empleados", indicó. Trabajan 800 personas en la planta. Mientras funcionó, más del 90% de su fabricación era para exportación.

La idea original de los empleados era que si había dinero, ellos querían hacerse cargo. "Pero los brasileños tienen los clientes", admitió Salazar, quien enfatizó que los dueños no hablaron con el gremio ni con los empleados. "A nosotros no nos han explicado nada, pero al gobernador riojano en una teleconferencia le dijeron que no tenían problemas en que interviniera el Estado, que con recursos se puede reactivar", completó.

Las autoridades provinciales y el intendente Rodrigo Brizuela y Doria no les detallaron claramente cuál sería el formato de la asistencia de Nación. Salazar entiende que sería un crédito a pagar mientras se vaya recuperando la producción.

El intendente explicó que el gobernador Ricardo Quintela busca soluciones para no dejar que la empresa vaya a la quiebra. "Para eso, se necesitan unos $500 millones, al igual que otros programas como el Repro y la promoción industrial", describió. Con eso se trabajaría al 50%.

Desde Desarrollo Productivo indicaron que Quintela "pidió una reunión" para los próximos días para analizar la situación de la curtiembre. "La empresa cobró ATP y se estudia si está en condiciones de recibir el Repro que habilitó el Ministerio de Trabajo", agregaron. La suma por empleado tendrá un tope de $9000 mensuales.

Conforme a los criterios de Más información