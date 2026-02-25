Martín Menem repudió los dichos de Quintela contra Milei: “Es un mono con un martillo en una cristalería”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, repudió este miércoles los dichos del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien afirmó que el presidente Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″. El libertario, también riojano, aseguró que el mandatario local “tiene la provincia prendida fuego” y que el año que viene se cambiará el signo político.

“Lo de Quintela es lamentable. Tiene la provincia prendida fuego desde 2019, cuando lo hicieron gobernador y lo volvieron a elegir. Usa el avión de la provincia para venir a ver a Boca en Buenos Aires. Administrando la provincia es un mono con un martillo en una cristalería. Hizo una ruta para ir a su campo. Es la provincia más corrupta de la Argentina”, enumeró esta mañana el titular de la Cámara baja en diálogo con radio La Red.

Y sumó: “Ve que se le viene la noche en 2027; están nerviosos, entonces dicen cualquier estupidez”. En ese contexto, al ser consultado sobre si podría ser candidato a gobernador para destronar al peronismo en La Rioja, Menem se limitó a decir: “Es una barbaridad hablar de candidaturas a dos años de las elecciones; le falta el respeto a la gente”.

“No puede llegar”

Las declaraciones radiales de Menem llegan luego de que el gobernador emitiera fuertes dichos contra el Presidente. En diálogo con Radio 10, Quintela llamó al peronismo a “estar atentos” frente al posicionamiento del gobierno libertario y afirmó que Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″.

“El peronismo es una fuerza política que dejó jirones en el camino, pero este Gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027. Si llegamos con un país totalmente destruido, entregado... Guarda, guarda desde La Pampa para abajo, guarda con la Patagonia. No vaya a ser cosa que después nos enteremos que también se quedaron con las Malvinas sino también con la Antártida y la Patagonia, son unos vivillos”, deslizó el lunes.

Ricardo Quintela X

Y añadió: “En el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos con la reconstrucción de un país que estaba destruido con el ‘que se vayan todos’. Sí, tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, eran ciudadanos argentinos. Es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme como el que estamos teniendo. Todo esto va a producir un genocidio gravísimo si no hay una intervención fuerte de quienes tenemos distintas responsabilidades parciales“.

“Tenemos que armar una propuesta que genere empatía en la sociedad y tomar decisiones fuertes. Los peronistas tenemos que arreglar lo que hicieron otros. Se roban la plata de los argentinos y después no tienen consecuencias”, marcó y sumó: “Después dicen que Cristina [Kirchner] es la chorra... Ella, que fue dos veces presidenta y llevó los salarios más altos de América Latina en un país totalmente desendeudado, un campo propicio para avanzar en un proceso de crecimiento. Destruyeron el país”.

El encuentro de Victoria Villarruel con el gobernador Quintela en La Rioja

Tras su acercamiento a la vicepresidenta Victoria Villarruel, la visita de la titular del Senado generó malestar dentro del oficialismo libertario, en especial por la fotografía de ambos. Dirigentes cercanos a La Libertad Avanza interpretaron el gesto como un acercamiento político en un territorio que el oficialismo nacional aspira a disputar.