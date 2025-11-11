Inflación: cuándo se publica el IPC de octubre 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre los primeros días de noviembre. El dato porteño, difundido días antes, arrojó una suba de 2,2%, igual a la de septiembre, lo que sugiere una desaceleración en la inflación pese a un contexto económico complejo. La cifra acumulada en los primeros 10 meses del año alcanza el 25,3%, mientras que la medición interanual llega al 33,6%.

Cuándo se publica el IPC de octubre 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre el miércoles 12 de noviembre.

El Indec publicará el IPC de octubre el 12 de noviembre JUAN MABROMATA - AFP

Análisis del IPC de octubre en la Ciudad de Buenos Aires

Los datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba) señalan que los alimentos aumentaron por debajo del nivel general, con un 2,1%. Dentro de este rubro, Pan y cereales crecieron 2,7%; Frutas, 8,6%, y Carnes y derivados, 1,7%.

El informe oficial detalla que “durante octubre la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, y Transporte y Salud, que en conjunto explicaron el 64,8% del alza del Nivel General”.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: Aumento del 2% , impulsado por “las actualizaciones en los valores de los alquileres y de los gastos comunes” y los costos de la construcción.

, impulsado por “las actualizaciones en los valores de los alquileres y de los gastos comunes” y los costos de la construcción. Restaurantes y hoteles: Alza del 2,1% , similar al de Alimentos.

, similar al de Alimentos. Transporte: Incremento del 1,9% “debido a los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar”.

“debido a los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar”. Salud: Suba del 2% , influenciado por el precio de las cuotas de las prepagas.

, influenciado por el precio de las cuotas de las prepagas. Otros rubros: Prendas de vestir y calzado (2,6%), Educación (2,4%), Bebidas con alcohol y tabaco (2,5%), Recreación y cultura (3,2%), Cuidado personal (3,3%) y Seguros y servicios financieros (3,6%).

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, aumentaron un 2% EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

La diferencia entre bienes y servicios

Los bienes subieron 2,2% en octubre y los servicios, 2,1%, una brecha entre ambos que se mantiene considerable. El informe oficial indica que “en los primeros 10 meses del año los bienes acumularon una suba de 19,3% y los servicios, de 29,2%. En términos interanuales, los bienes se mantuvieron estables en 23,7% y los servicios se desaceleraron hasta 40,3% en 12 meses (-2,4 puntos porcentuales respecto del mes previo)”.

Los estacionales avanzaron 2,8% y los Regulados 1,9%. El informe aclara que “desagregando por subíndices, durante el mes de octubre la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,2%. En términos interanuales, se desaceleró hasta 35,5% (-1,9 p.p. respecto del mes previo)”.

Jubilados compra frutas y verduras góndola supermercado. precios ofertas y descuentos, inflación. Indec. Consumo Daniel Basualdo

Proyecciones a nivel nacional

El dato de 2,2% en la Ciudad de Buenos Aires sugiere estabilidad inflacionaria, a pesar de las tensiones cambiarias. Consultoras económicas privadas realizaron proyecciones a nivel nacional, con estimaciones que oscilan entre 2% y 2,4%, tal como indicó LA NACION.

C&T Asesores Económicos estimó un incremento del 2% mensual para octubre, coincidiendo con su previsión de septiembre, mientras que Equilibra proyectó una suba del 2,1% para el IPC Nacional, impulsada por el componente núcleo (+2,2%). Los alimentos y bebidas no estacionales lideran su medición del alza del mes (+2,3%), mientras que los precios estacionales y los regulados treparon 1,9%.

LCG estimó 2,3% para octubre, con alimentos y bebidas en 3,3%. Libertad y Progreso calculó un 2,4%, señalando que es el mismo número que en septiembre, lo que sugiere “estabilidad”. La consultora EcoGo, de Marina Dal Poggetto, también proyectó una inflación de 2,4% para octubre, levemente por encima del 2,3% de septiembre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Ignacio Grimaldi.