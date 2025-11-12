Inflación de octubre: cuál es el IPC acumulado y qué proyectan las consultoras para el 2025
Esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer la variación de precios respecto al mes pasado; se acercaría a 2,4%; la influencia de las últimas elecciones legislativas nacionales y la opinión de los principales analistas
El riesgo país perforó los 600 puntos, bajó el dólar y subieron los bonos
La victoria electoral de La Libertad Avanza, la promesa de reformas, los reiterados apoyos de Estados Unidos y la proximidad anunciada de la firma del acuerdo comercial entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump conformaron un combo que al sector financiero argentino parece dejarlo conforme, al menos hasta el momento. El riesgo país perforó los 600 puntos, el dólar minorista también retrocedió y los bonos subieron.
Antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre el termómetro del mercado lo marcaba el dólar y su volatilidad. Pero los tiempos cambiaron. O al menos eso demuestran las variables financieras. La noticia no sólo es la divisa, sino también la recuperación del riesgo país. El lunes perforó la barrera de los 600 puntos (terminó la jornada en 599 puntos) y este martes continuó en la misma senda, al tocar las 598 unidades, según datos de Rava.
Ganancias: qué deducciones pueden aplicarse para aliviar el impuesto y cuáles son los límites
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Gobierno tiene la intención de ampliar “fuertemente” la posibilidad de aplicar deducciones en el impuesto a las ganancias que pagan las personas que perciben un determinado nivel de ingresos. Esa sería la manera concreta en que, aprobación de una ley mediante, se lograría aliviar la carga, y, a la vez -según la idea de los funcionarios-, generar un incentivo para el pedido de facturas al realizar compras.
En una entrevista en el canal La Nación+, Caputo dijo que una modificación prevista -de la cual no dio detalles- le va a permitir “a cualquiera que pague Ganancias deducir desde una cafetera hasta la cuota que paga de un crédito hipotecario”.
Cómo organizan su economía los hogares argentinos
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) entre 2003 y 2025, se observó un aumento de los ingresos monetarios provenientes de las jubilaciones y pensiones y de los planes sociales, subsidios y ayudas en dinero de ONG.
- 1
A 19 familias: se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa
- 2
Melconian dijo cuál podría ser el “éxito” de Milei y habló de los próximos dos años del Gobierno
- 3
El riesgo país cayó y volvió a valores que no se veían desde enero
- 4
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este martes 11 de noviembre