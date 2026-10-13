Inflación de septiembre: cuál fue el IPC acumulado y qué proyectan las consultoras para este año

14:50 | La inflación de la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 1,8%

La semana pasada, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 1,8% en septiembre, una leve aceleración respecto de agosto (1,7%). El dato porteño sirve como anticipo del indicador nacional, aunque ambos se calculan sobre la base de canastas diferentes, y se ubicó en línea con las proyecciones de las principales consultoras.

14:25 | Relevamiento de Expectativas de Mercado

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central (BCRA) sobre la base de las estimaciones privadas y constituye una de las consultas más amplias del mercado local, el IPC habría cerrado septiembre en 1,9%.

Se trata de un nivel que, según esta compulsa, solo podría repetirse en diciembre, en el escenario más favorable, para terminar el año con una inflación de entre 30% y 30,3%. Es decir, apenas por debajo del 31,5% registrado durante 2025 y sin haber logrado perforar el 1% mensual en ningún mes de 2026, pese a lo pronosticado por el presidente Javier Milei en más de una oportunidad.

13:55 | Cuándo se conocerá la inflación de septiembre

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El Indec dará a conocer la inflación de septiembre este martes a las 16 horas.