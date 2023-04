¿Influye o no? Juan Carlos De Pablo analizó cómo impactará en la apertura de los mercados la decisión de Alberto Fernández de no ir por la reelección

escuchar

El economista Juan Carlos De Pablo fue entrevistado por José Del Rio en su programa Comunidad de Negocios y analizó cómo podría impactar en la apertura de los mercados del lunes la decisión de Alberto Fernández de no ir por la reelección utilizando una metáfora. Habló sobre “ponerse en los pantalones de un panadero que atiende a las 7 de la mañana” y explicó: “No tiene el tiempo de esperar a que el Banco Central se digne a salir con el tipo de cambio del viernes o un poquito más”. Y ponderó que lo que se le podría sugerir es que salga con el mismo precio del último día hábil o “un poquito más”.

Consultado en la pantalla de LN+ sobre el impacto y la novedad de la decisión del Presidente de no presentar su candidatura para las elecciones de 2023, De Pablo consideró que “hay que bajar los decibeles” en relación a la especulación financiera que incide en la inflación y que la declinación electoral del jefe de Estado no es algo novedoso porque nadie esperaba que se presente.

“Pongámonos en los pantalones de un panadero que se levanta a las 4 de la mañana y tiene que abrir a las 7... no tiene el tiempo de esperar a que el Banco Central se digne a salir con el tipo de cambio del viernes o un poquito más”, ironizó y agregó: “¿Qué le decimos que haga con sus facturas? ¿venderla al mismo precio o aumentar el 50%? yo digo el mismo precio o un poquito más”.

En ese sentido, analizó que ante cualquier eventualidad la sociedad argentina se “engancha con cualquier cosa”, pero que en teoría no debería generar tal ansiedad: “Ya bastantes problemas tenemos con los problemas. Bajemos los decibeles”.

El dólar blue trepó y llegó a los $445. Entrevista exclusiva con Juan Carlos De Pablo

Aunado a eso, también le quitó importancia a la no presentación a la reelección de Fernández. “Yo no sé quién esperaba la reelección, pero es un problema del Frente de Todos”, expresó y siguió: “Se habla de que está debilitado como si desde antes no lo estuviera... lo que afectan las decisiones son las novedades no las noticias, y no hubo ninguna novedad en la decisión de no presentarse de Alberto”.

De Pablo analizó la escalada del dólar blue: “Ninguna variable nominal tiene techo. Es evidente. Pero ¿es verosímil para quién? Porque el periodismo se engancha con cada cosa… no tiene prioridad la dolarización o la eliminación del Banco Central y en la televisión solo se habla de eso, pero desde el punto de vista de la toma de decisiones concretas no tiene lógica”.

De Pablo subrayó que aunque ese sea el principal planteo de Javier Milei, antes, realizará reformas de primera generación para preparar el terreno y no que sucederán de la noche a la mañana.

“Cuando Milei habla te lo pone en términos de secuencia. Habla de que habrá reforma de primera generación, segunda y tercera y la dolarización queda atrás. Javier se va a quedar afónico diciendo que no lo va a hacer el primer día ”, contestó el economista.

“La política económica es compleja, tenés que fijar prioridades, agarrar distintos pedazos para ver cómo ensamblarlos y hablar con tu presidente. Esa es la clave, es un laburo silencioso. No se puede discutir si sacar el cepo o no si no sabés el régimen de tu política cambiaria. Hay que tener en cuenta la cantidad de legisladores que vas a tener y la relación con los gobernadores. Un montón de cosas antes de hablar de esos planes”, precisó.

Por último criticó que los precandidatos a la presidencia se concentren únicamente en hablar en materia económica. “ Los candidatos a presidente hablan mucho de economía y no de otras cosas … yo tengo que elegir al futuro presidente no al ministro de Economía”, destacó y finalizó: “Hay que tener al mejor en cada área, no solo en economía. El Presidente está para pocas cosas muy importantes”.

LA NACION