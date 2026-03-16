El economista Juan Carlos de Pablo sostuvo que la Argentina Week realizada en la ciudad de Nueva York, EE.UU., por el Gobierno estuvo más vinculada con proyectos de "inversión real" que con movimientos financieros. Lo afirmó este domingo por la noche durante una entrevista con José del Río en el programa Comunidad de Negocios, emitido por LN+.

En ese sentido, planteó que algunas de las iniciativas que se analizan podrían orientarse a sectores específicos de la economía. “Probablemente apunten a alguna inversión en minería”, agregó.

De Pablo Opinó Sobre La “Argentina Week” Y Analizó La Apertura Económica Que Impulsa El Gobierno

Durante la entrevista también se refirió al proceso de apertura económica y a los cambios que puede generar en distintos sectores productivos. Para el economista, la transición hacia nuevas actividades puede generar beneficios. “Si vos trabajás en algo cuya viabilidad dependía de que todos los argentinos estábamos financiando y ahora te estás cambiando a otra actividad, eso es una mejora”, sostuvo.

De Pablo también analizó el contexto internacional económico tras el aumento del petróleo tras la escalada de la guerra en Medio Oriente y señaló que la Argentina enfrenta el escenario actual desde una posición distinta a la de años anteriores. Según explicó, el país pasó de ser importador de energía a convertirse nuevamente en exportador. “Gracias a los K nos habíamos convertido en importadores de productos energéticos y ahora volvimos a ser exportadores netos”, afirmó.

De Pablo señaló que actualmente la Argentina es un país que pasó de importar a exportar petróleo, en términos netos, lo que la posiciona de mejor manera de cara al conflicto bélico que atraviesa impacta en todo el mundo (AP Foto/Ghaith Alsayed) Ghaith Alsayed - AP

En ese marco, sostuvo que el conflicto internacional encuentra al país en una situación más favorable. “No es una pavada que una guerra, que es una desgracia, nos agarra como exportadores netos de productos energéticos”, dijo.

Además, describió la dinámica de la guerra desde una perspectiva estratégica. “Esto es una guerra de stocks”, señaló, al explicar que la forma de darle fin a este enfrentamiento es impedir que Irán pueda seguir obteniendo armamento. “El objetivo es que Irán no pueda reponer material bélico”, sostuvo.

Juan Carlos de Pablo analizó el impacto de la apertura económica implementada por el gobierno

En otro tramo de la entrevista, el economista se refirió al impacto de los cambios tecnológicos y productivos sobre el mercado laboral. “La gente dice que no va a haber trabajo. La historia del mundo dice que siempre hubo transformaciones. Hoy en el mundo trabaja más gente que hace 100 años, en cosas diferentes”, planteó.

También afirmó que los avances tecnológicos suelen incorporarse a la actividad productiva de manera gradual. En ese sentido, advirtió que intentar frenar esos procesos puede generar efectos más abruptos. “Cuando vos intentás frenar eso, es un dique de contención que llega un momento que no soporta, se rompe todo y ahí aparece el cambio de manera traumática”, afirmó.

De Pablo señaló que, en un mercado competitivo, la generación de ingresos depende en gran medida de la capacidad de adaptarse a los diferentes contextos. “La razón por la cual vos generás ingresos es porque sabés sortear las incertidumbres propias y encontrarle la vuelta”, explicó.