Información exclusiva: el negocio millonario detrás de la empresa de las presuntas coimas

Los audios que se le atribuyen al exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, aluden a un presunto sistema de pago de coimas y nombran a la farmacéutica Suizo Argentina S.A. ¿Cuál es el patrimonio de la empresa? ¿Cuánto tiene en efectivo? ¿ ¿Qué piensa del gobierno de Javier Milei? ¿Y de Alberto Fernández? Son respuestas que pueden empezar a contestarse a partir de los libros contable de la compañía, a los que accedió LA NACION.

Este documento de 82 páginas contiene los datos internos de la firma, que realizó ventas por $1,3 billones (millón de millones). Incluye la revisión de sus auditores, síndicos y, al final, el sello de la Inspección General de Justicia (IGJ) fechado el 23 de diciembre de 2024.

Estado de resultados en los documentos de Suizo Argentina S.A.

El primer nombre que resalta en este balance es el de Jonathan Kovalivker. Se trata de la persona que estampó su firma y aprobó estos documentos en calidad de presidente de la compañía. Es el hombre que no fue encontrado en el domicilio que la Justicia mandó a allanar, tras el inicio de la causa judicial derivada de los audios atribuidos a Spagnuolo.

Otra escena de los allanamientos del viernes tuvo como protagonista a Emmanuel Kovalivker. Fue hallado en Nordelta con US$266.000 distribuidos en distintos sobres. En el balance se lo describe como “licenciado en Relaciones Públicas”. De acuerdo con la última publicación en el Boletín Oficial, es el vicepresidente de la compañía.

Y un tercer nombre importante para entender qué personas están detrás de la empresa Suizo Argentino S.A. es el de Eduardo Kovalivker. Los documentos presentados ante la IGJ explican que al 31 de marzo de 2024 poseía el 60% de las acciones de la compañía y que reporta un domicilio en Punta del Este.

Emmanuel Kovalivker, quien fue encontrado con US$266.000 en distintos sobres durante uno de los allanamientos.

LA NACION se contactó con integrantes de la empresa, pero al momento de publicación de esta nota no emitieron comentarios.

Las empresas realizan comentarios sobre el devenir de la economía y el impacto de medidas gubernamentales para explicar el contexto en el que se desarrollaron sus cambios patrimoniales, en caso de que los hubiera.

En este caso, la contabilidad de Suizo Argentina S.A. contempla el período entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024. Es decir, allí se encuentra el final de la administración de Alberto Fernández y el inicio de la de Javier Milei.

Estado patrimonial reportado por Suizo Argentina S.A.

A propósito de 2023, la compañía consideró que ese año “la economía de Argentina se contrajo”. Habló de una inflación que “se aceleró” y un déficit que aumentó como consecuencia de una caída mayor de los ingresos que del gasto, y tomó en cuenta algunas variables como la incertidumbre política (año de elecciones presidenciales) y la sequía.

“La disminución de volúmenes del mercado farmacéutico, cuando ocurre, es producto de una profunda crisis (año 2002) o de un período de no crecimiento y alta inflación, como ocurre en este último año”, se lee en el balance en alusión a una caída de ventas.

Las observaciones de Suizo Argentina S.A. sobre el inicio de la gestión mileísta pusieron en valor “los equilibrios macroeconómicos”, aunque mencionaron una proyección de caída de consumo e inversión. Pese a eso, ponderó el superávit financiero y el aumento de las reservas internacionales hasta junio, así como una desaceleración de la inflación.

“En la Argentina, el clima de la industria es aceptable, en donde se está buscando consolidar las recientes mejoras que se observaron y optimizar los problemas vigentes”, se puede leer en el apartado sobre es sector farmacéutico. Suizo Argentina S.A., fundada en 1923, es una de las líderes en el rubro.

De hecho, sus números muestran el tamaño de la compañía. Al 31 de marzo del año pasado, su patrimonio neto informado alcanzó los $243.208 millones. Son poco más de US$240 millones al dólar blue de esa fecha.

Una mirada más amplia permite observar que dichas cifras se achicaron, ya que al 31 de marzo de 2023 el patrimonio neto reportado era de $265.011 millones.

La empresa describió que tiene distintas unidades de negocio. Entre ellas, una nueva sobre “salud y nutrición animal”. Además, dentro de sus productos médicos mencionó cinco tipos e incluyó la “ayuda técnica para discapacitados”.

A su vez, los números de Suizo Argentina S.A. reflejan que tuvo más ganancia neta antes del clima preelectoral de 2023, cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, compitió para ser presidente.

Para el período entre abril de 2022 y marzo de 2023, reportó ganancias por $30.988 millones, que equivalen a unos US$78 millones, a cotización del dólar blue de ese momento. Durante el intervalo que atravesó a la campaña (abril 2023 y marzo 2024), el número cayó a $17.908 millones, es decir, unos US$13 millones, a cotización del blue de ese momento.

Estas ganancias surgen del monto de ventas que reportó la empresa, a la que restó sus costos para adquirir mercadería, gastos de administración y comercialización, resultados financieros y el impuesto a las Ganancias.

A propósito de cómo se compone el precio de sus ventas, la empresa agregó en su balance que el 17% se destina a las farmacias, el 5% a los mayoristas y 10,7% corresponde a impuestos estatales. Según explicó Suizo Argentina S.A., esos cálculos remiten a un informe internacional. Por lo tanto, la porción correspondiente a tributos puede variar en función del país donde opere la compañía.

El estado del flujo de dinero en efectivo es otro apartado en este documento de 82 páginas. Allí, la empresa reportó que en abril de 2023 tenía $7.101 millones y en marzo de 2024, $4.126 millones. Es decir, $2.975 millones menos.

Estado de flujo de efectivo reportado por Suizo Argentina S.A.

De esos $4.126 millones en efectivo, $2.723 millones revistieron la categoría de “recaudaciones a depositar”. A su vez, la empresa reportó en ese momento tener algo más de $10 millones en “bancos en moneda extranjera”, $1.358 millones en “bancos en moneda nacional” y $34 millones en “caja y fondos fijos”.

En paralelo, Suizo Argentina S.A. indicó que tiene deudas con una “sociedad relacionada”, llamada Log In Farma SRL. Según la última publicación de la firma disponible en Boletín Oficial, Jonathan Kovalivker fue designado gerente de la misma en 2023.

De este modo, Suizo Argentina S.A., cuyos balances llevan la firma del propio Kovalivker, reportó una “deuda comercial” con Log In Farma SRL de $178 millones. Con “cuentas particulares”, el ítem “otras deudas” ascendió a $216 millones.

Por fuera de los números, Suizo Argentina informó que lleva adelante un plan de compliance en contra del acoso laboral. Destacó trabajos solidarios realizados con otras organizaciones como la Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Integración (Adeei), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación Nordelta.

Asimismo, un dato que se observa en su página web: posee un código de ética de 2024. “Suizo Argentina mantiene una política de tolerancia cero con respecto a los actos de soborno y corrupción“, sostiene dicho documento. Ese punto se contrapone a lo que señalaría el audio atribuido a Spagnuolo.