Innovación y retail. Electronics & Home Argentina llega a La Rural con nuevas propuestas para el negocio del hogar y la tecnología

La sexta edición de Electronics & Home Argentina abrió sus puertas en La Rural con una propuesta ampliada que incorpora dos nuevos espacios: Artefacta, dedicado al equipamiento y diseño para el hogar, y el Argentina Mobile Congress (AMC), el primer congreso B2B del país enfocado exclusivamente en la industria de la telefonía móvil.

El encuentro, que se desarrolla del 29 de junio al 1° de julio entre las 13 y las 20 horas, reúne a fabricantes, importadores, distribuidores, cadenas comerciales, retailers y compradores profesionales de Argentina y otros países de la región. La organización prevé la asistencia de más de 10.000 visitantes durante las tres jornadas.

Uno de los principales lanzamientos de esta edición es Artefacta, un espacio de aproximadamente 4.000 metros cuadrados que incorpora una nueva categoría de negocios dentro de la feria. Allí se exhiben muebles, colchones, iluminación, decoración, bazar, textiles y accesorios para el hogar, con el objetivo de mostrar las últimas tendencias en equipamiento y diseño.

Como complemento, el Artefacta Forum presenta un ciclo de conferencias y análisis sobre el presente y futuro del sector, con la participación de especialistas y referentes como Mariela Bembi, Ricardo Sorrentino, Pedro Reyna, Roberto Fontenla, Hugo Ricciuti y Tabita Giménez. También forman parte de la agenda empresarios como Javier Vázquez, Sebastián Daniele, Daniel Cwirenbaum y Gerardo Tabakman.

En total, la exposición supera los 10.700 metros cuadrados y reúne más de 200 stands y alrededor de 700 marcas vinculadas a la industria de electrodomésticos, tecnología, conectividad y productos para el hogar.

El debut del Argentina Mobile Congress

Otra de las novedades de esta edición es el lanzamiento del Argentina Mobile Congress (AMC), un congreso especialmente diseñado para los profesionales del negocio de la telefonía móvil.

El espacio reúne a fabricantes, operadores, distribuidores y especialistas para debatir sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, innovación, comportamiento del consumidor y las nuevas oportunidades comerciales que presenta el mercado.

Entre los expositores participan Juan Pablo Amantini, Tomás Balmaceda, Milagros Bin, de NielsenIQ, y Ariel Corgatelli, quienes abordan distintos desafíos vinculados a la evolución del sector.

Un espacio para generar negocios

Además de la exposición comercial, Electronics & Home Argentina busca consolidarse como una plataforma de negocios y capacitación para toda la cadena de valor del sector.

Entre las principales actividades se destacan la exhibición de más de 200 stands y 700 marcas, un amplio programa de conferencias, la Ronda Internacional de Negocios organizada junto a PromArgentina, que vincula fabricantes nacionales con compradores internacionales, y la plataforma Global Supplier, orientada a fortalecer el vínculo entre proveedores globales y empresas locales.

“Hemos construido un ecosistema que conecta toda la cadena de negocios de la vida moderna. Creamos una plataforma regional de negocios que acompaña la transformación del retail y de la industria”, afirmó Carlos Clur, CEO de Grupo Eletrolar.

Electronics & Home Argentina busca consolidarse como una plataforma de negocios y capacitación para toda la cadena de valor del sector.

Por su parte, Juan Cruz Grondona, director comercial de Electronics & Home Argentina, destacó el crecimiento del encuentro y la incorporación de nuevos sectores. “Hoy contamos con más de 200 stands, 700 marcas, 10.700 metros cuadrados de exposición y profesionales de todo el país y de la región reunidos para generar networking, conocer tendencias y desarrollar nuevas oportunidades comerciales”, señaló.

Con la incorporación de Artefacta y del Argentina Mobile Congress, la feria amplía su alcance y fortalece su posicionamiento como uno de los principales puntos de encuentro para las industrias de tecnología, conectividad y equipamiento para el hogar en Argentina.

Quienes deseen asistir pueden registrarse previamente a través de los sitios web oficiales de Electronics & Home Argentina.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.