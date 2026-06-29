La naturaleza entra al diseño: la superficie premium que lleva la calidez de la madera a baños y cocinas

La última obsesión del interiorismo se llama “conexión con la naturaleza”. Y tampoco es extraño que en un mundo cuasi dominado por la tecnología busquemos que nuestros espacios se vuelvan refugios cálidos y sensoriales, con presencia de materiales orgánicos, texturas auténticas y por supuesto: también madera.

Rauvisio Raíces, uno de los últimos lanzamientos de la firma alemana Rehau, encarna justamente ese espíritu: una línea que combina la belleza genuina de la madera con la precisión tecnológica que caracteriza a la marca.

Rauvisio Raíces en Teca miel. Un producto fuerte que mantiene su apariencia a lo largo del tiempo, incluso en ambientes exigentes como el baño.

Roble dorado, otro de los tonos de Rauvisio Raíces para ambientes acogedores y sofisticados.

Madera natural, diseño y alto rendimiento caracterizan a la propuesta que viene ganando terreno en baños y cocinas. El producto, ideal para revestir frentes de muebles, está compuesto por una chapa de roble europeo natural de 0,6 mm, laminada de forma experta sobre un tablero de MDF. Rauvisio Raíces consigue así una estética auténtica con vetas reales, a la vez que una sensación táctil única. Y está además disponible en cuatro tonos: Roble mediterráneo claro, Teca miel, Roble dorado, y Ébano/Nogal oscuro.

Algunas de sus notas distintivas:

Naturalidad visible y tangible . Cada pieza de Rauvisio Raíces presenta una identidad única, con las variaciones propias de la madera natural.

. Cada pieza de Rauvisio Raíces presenta una identidad única, con las variaciones propias de la madera natural. Alta resistencia al rayado y estabilidad UV . Se trata de un producto fuerte que mantiene su apariencia a lo largo del tiempo (incluso en ambientes exigentes como baños y cocinas).

. Se trata de un producto fuerte que mantiene su apariencia a lo largo del tiempo (incluso en ambientes exigentes como baños y cocinas). Resistencia al calor . Puede soportar altas temperaturas sin deformarse ni perder sus propiedades.

. Puede soportar altas temperaturas sin deformarse ni perder sus propiedades. Versatilidad de aplicación . Ideal para frentes de muebles, paneles decorativos y proyectos de carpintería premium.

. Ideal para frentes de muebles, paneles decorativos y proyectos de carpintería premium. Sustentabilidad . Al optimizar el uso de madera natural en combinación con ingeniería de materiales, reduce el consumo de recursos (y sin resignar estética).

. Al optimizar el uso de madera natural en combinación con ingeniería de materiales, reduce el consumo de recursos (y sin resignar estética). Doble cara . Ambos lados de la chapa tienen el mismo color: eso permite una apariencia uniforme y estética en cualquier aplicación.

. Ambos lados de la chapa tienen el mismo color: eso permite una apariencia uniforme y estética en cualquier aplicación. Tapacantos a juego. En perfecta combinación con el color de la chapa, por lo que ofrece un acabado limpio y profesional .

En perfecta combinación con el color de la chapa, por lo que ofrece un acabado limpio y profesional Sensación supermate . La superficie tiene un acabado supermate que no solo resulta visualmente atractivo: también ofrece una sensación táctil agradable.

. La superficie tiene un acabado supermate que no solo resulta visualmente atractivo: también ofrece una sensación táctil agradable. Antibacterial . Una superficie segura e higiénica para su uso en entornos donde la limpieza es clave.

. Una superficie segura e higiénica para su uso en entornos donde la limpieza es clave. Fácil de limpiar y mantener. Se reduce el tiempo y esfuerzo necesarios para su cuidado.

¿Cuál es entonces el gran acierto de Rauvisio Raíces? Que permite crear baños y cocinas que transmiten calidez, elegancia y muy especialmente esa “conexión emocional” que tan bien sienta a los ambientes. Por eso se trata de la solución ideal para los proyectos que buscan diferenciarse a través de materiales auténticos y diseño atemporal.

Rauvisio Raíces, aquí en Roble mediterráneo claro. Una vía para crear cocinas acogedoras, sustentables y conectadas con la naturaleza.

Rauvisio Raíces en Ébano/nogal oscuro: el resultado prueba por qué hablamos de uno de los lanzamientos más comentados de Rehau.

El producto, ideal para revestir frentes de muebles, está compuesto por una chapa de roble europeo natural de 0,6 mm, laminada de forma experta sobre un tablero de MDF.

Rauvisio: conocé toda la familia de superficies

Además de sus increíbles prestaciones –no se raya ni se mancha, no deja huellas y tampoco se decolora– las superficies Rauvisio de Rehau están disponibles en un extenso portfolio de acabados y colores:

Rauvisio Noir: minimalismo sofisticado. Con su acabado ultramate, antihuellas y aterciopelado al tacto, RAUVISIO noir sigue dando la nota en el diseño contemporáneo. Su nanotecnología supermate aporta resistencia, higiene y facilidad de limpieza, ideal para quienes buscan una estética elegante y funcional.

Rauvisio Noir Compact: máxima resistencia. Pensado para superficies horizontales (como mesadas y vanitorys) este material 100% HPL ofrece una estructura sólida, resistente al agua, al calor y al uso intensivo, y todo sin perder su acabado ultramate.

Rauvisio Brilliant: el brillo profundo que marca tendencia. El alto brillo de última generación se traduce en superficies con excelente profundidad óptica y estabilidad UV, lo que aporta personalidad y luminosidad a frentes de muebles.

Rauvisio Mate: elegancia versátil en espacios atemporales. Una alternativa sobria y resistente que combina diseño minimalista con gran estabilidad y durabilidad para aplicaciones interiores.

Rauvisio Crystal Compact: innovación en revestimientos. Con una óptica cristal (y solo 4 mm de espesor) resulta ideal para renovaciones rápidas, incluso sobre superficies existentes. Un producto que amplía las posibilidades de diseño vertical.

Para complementar sus superficies de diseño, Rehau ofrece además las líneas de herrajes Hettich y Kesseböhmer, cuyos sistemas de apertura suave, bisagras ocultas, cajones de extracción total y soluciones inteligentes maximizan el espacio en cocinas y baños funcionales para una experiencia de uso superior. También los zócalos REHAU combinan diseño y funcionalidad al proteger contra humedad y suciedad en tanto mantienen la coherencia estética del mobiliario.

Conocé más en www.rehau.com.ar

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