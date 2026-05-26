Monotributistas: cómo pueden generar su propio “aguinaldo” en junio 2026

Junio es un mes en que muchos esperan con expectativa el Salario Anual Complementario (SAC), un ingreso extra destinado a gastos extraordinarios, ahorro o cancelación de deudas. Sin embargo, este beneficio no alcanza a todos: los monotributistas quedan excluidos, ya que la legislación local considera que sus ingresos derivan directamente de su facturación por servicios o productos. De todos modos, existe la posibilidad de construir un “aguinaldo” propio mediante inversiones en el mercado financiero.

Los monotributistas no reciben aguinaldo, pero se lo pueden gestionar con ahorro e inversiones Magnific

Pablo Loyola, vicepresidente del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, señaló a LA NACION que el primer paso es lograr rentabilidad, que “no siempre es fácil por los vaivenes propios de una actividad comercial, pero puede llegar a lograrse”. Esto requiere ordenar los gastos y generar el hábito de separar todos los meses una parte de los ingresos, aunque sea pequeña.

Este ahorro se puede resguardar en “instrumentos relativamente estables para evitar que pierda valor”. Y Loyola agregó: “No se trata de invertir para ganar con especulación financiera, sino para evitar que ese dinero pierda valor relativo por inflación. Las opciones son variadas, desde fondos comunes de inversión Money Market hasta algunos bonos o cedears que pueden dar un margen algo mayor”.

Por su parte, Sergio González y Martín Mejía, del equipo de Asset Management de Cohen Aliados Financieros, sugirieron activos de renta fija que pagan intereses periódicos en dólares. “Dentro del mercado de capitales existen bonos y obligaciones negociables (ON) que permiten generar ingresos mensuales o semestrales”, puntualizaron. Ambos destacaron estos instrumentos financieros como una “herramienta de planificación para trabajadores independientes” y hasta pueden convertirse en “una fuente complementaria de ingresos similar a un aguinaldo”.

Entre las opciones disponibles en el mercado, dieron algunas recomendaciones de inversiones que pueden servir para que los monotributistas creen su propio SAC:

Bonos soberanos : el bono soberano AO27, un título de deuda emitido por el Estado argentino, ofrece un rendimiento corriente cercano al 5,9% anual en dólares y tiene vencimiento dentro de aproximadamente un año y medio. A su vez, realiza pagos mensuales de intereses, lo que lo convierte en “una alternativa atractiva para quienes buscan complementar ingresos de manera periódica”.

: el bono soberano AO27, un título de deuda emitido por el Estado argentino, ofrece un rendimiento corriente cercano al 5,9% anual en dólares y tiene vencimiento dentro de aproximadamente un año y medio. A su vez, realiza pagos mensuales de intereses, lo que lo convierte en “una alternativa atractiva para quienes buscan complementar ingresos de manera periódica”. Obligaciones negociables: estos activos son para aquellos inversores que tienen un perfil más a largo plazo y se pueden encontrar algunos bonos corporativos que hagan el pago de intereses en dólares y de forma semestral, puesto que coinciden con los meses en que se cobra el aguinaldo tradicionalmente. Por un lado, la ON Clase 42 de YPF (YM42O) ofrece un rendimiento corriente anual cercano al 6,5% en dólares y tiene vencimiento en marzo de 2029, momento en que el inversor recupera el capital invertido. En tanto, el bono corporativo de Vista Energy con vencimiento en 2033 (VSCVO) ofrece un rendimiento corriente cercano al 7,5% anual en moneda extranjera, con una inversión mínima de US$1000. El capital comienza a devolverse parcialmente desde 2031, lo que permite al inversor mantener durante varios años un flujo previsible de ingresos periódicos.

Las ON de compañías energéticas son una opción de inversión para que los monotributitas que hagan su propio aguinaldo LUIS ROBAYO - AFP

Damián Palais, asesor financiero de Cocos Gold, señaló que los monotributistas pueden recurrir a inversiones tanto en pesos como en dólares para generar este ingreso extra. En moneda local, sugirió bonos CER que se ajustan por inflación: “TZXO6 es una opción atractiva, pero para ajustarlo al aguinaldo de diciembre tenemos TZXD6, con vencimiento en diciembre”. En tanto, recomendó bonos en dólares como el Bonar AO28D porque “permiten dolarizar una porción del ahorro y cobro de intereses mensuales”.

“Dependiendo del peso que se le asigne a cada activo en la cartera, la TIR [Tasa Interna de Retorno] estimada en pesos se ubica entre el 20% y el 30%, con el componente en dólares rindiendo 8,5% anual. A fin de año, el monotributista puede tener su propio aguinaldo armado, sin depender de nadie”, concluyó.