IOL apuesta a la liquidez: lanzó un fondo para optimizar el capital de corto plazo de las PyMEs

En un escenario donde la administración del dinero en el corto plazo volvió a ocupar un lugar central, IOL Inversiones anunció el lanzamiento del FCI IOL Cash Management, un nuevo fondo común de inversión diseñado para optimizar la liquidez y evitar que los pesos queden inmovilizados. La propuesta, disponible a través de la plataforma IOL invertironline, apunta tanto a inversores minoristas como a empresas que buscan rendimiento con bajo riesgo y sin resignar disponibilidad.

La desaceleración inflacionaria y la reconfiguración del esquema de tasas obligaron a muchos actores del mercado —especialmente a las PyMEs— a revisar qué hacer con el capital ocioso entre cobros y pagos. En ese segmento se ubica la nueva propuesta, que promete una tasa nominal anual estimada del 32% y rescate en 24 horas, una alternativa que busca mejorar la remuneración respecto de mantener fondos en cuentas corrientes o billeteras digitales, pero con mayor flexibilidad que un plazo fijo.

El producto se posiciona como un fondo de renta fija en pesos, de horizonte de corto plazo y perfil conservador, con una cartera diversificada de instrumentos públicos y privados de duración reducida. El objetivo es maximizar el rendimiento manteniendo una estructura líquida, con énfasis en la preservación del capital y en la minimización de la volatilidad.

“Muchos inversores hoy necesitan una opción simple para el corto plazo. Este fondo está pensado justamente para ese momento en el que no se quiere dejar el dinero quieto, pero tampoco comprometerlo a plazos largos ni asumir riesgos innecesarios”, sostuvo Maximiliano Donzelli, Director de Estrategias & Trading en IOL Inversiones.

El FCI IOL Cash Management ya está disponible en la plataforma digital de la sociedad de bolsa. Para suscribirse, los usuarios deben ingresar a la sección de Fondos Comunes de Inversión, elegir el fondo, ingresar el monto y confirmar la operación de manera 100% online.

