El presidente Javier Milei apuntó este martes duramente contra el exministro de Economía Domingo Cavallo durante su discurso en las Jornadas Monetarias y Bancarias en el Palacio Libertad y afirmó que el exfuncionario “tiene un prontuario de expropiaciones”.

Como parte de su exposición ante bancarios y economistas, el mandatario dedicó un fragmento de su mensaje a Cavallo y a su gestión durante el menemismo y, previamente, como presidente del Banco Central durante 1982, hacia el final de la última dictadura militar. Cuestionó entonces su figura como referente de la estabilización económica y discutió la idea de que la convertibilidad de los ’90 sea un antecedente comparable con el programa económico libertario.

“Me parece que son comparaciones muy livianas, precarias y pobres en términos de libertad”, expresó. Para Milei, el plan de convertibilidad llegó luego de dos hiperinflaciones durante las presidencias de Raúl Alfonsín y Carlos Saúl Menem, cuando la demanda de dinero “estaba en el piso”.

Milei, durante en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central Captura

“Difícilmente la demanda de dinero generaría un problema adicional sobre los precios, porque [la demanda de dinero] ya estaba en el piso”, argumentó.

Luego habló de su propia gestión, donde “economistas supuestamente liberales proponían dejar que reventara la hiperinflación y, al mismo tiempo, proponían grandes expropiaciones”, apuntó. “Es decir, atacar el derecho de propiedad contra los bancos y defaulteando la deuda del sector público del Tesoro. Eso habría generado una hiperinflación, habría puesto las tasas de interés en la estratósfera y el riesgo país habría sido enorme. Sobre las Fiestas habría habido un estallido social y los delincuentes de siempre habrían vuelto al poder. No les dimos el gusto”, señaló.

Milei comparó además sus medidas con el Plan Bonex, que consideró una salida más sencilla pero moralmente inadmisible. “Implicó una expropiación entre el 75% y 90%. Expropiando es fácil. Si yo expropio los pasivos que había que renovar, ese problema desaparece. Pero claramente hubiera dañado aun más el derecho de propiedad y hubiera hecho absolutamente inviable cualquier recuperación. Pero, por sobre todas las cosas, es inmoral. Habríamos arrancado robándole a la gente. Es inadmisible”, insistió.

Milei sobre la gestión de Cavallo como ministro de Economía y presidente del Banco Central

También sostuvo que el plan de convertibilidad ajustó las tarifas antes de su lanzamiento. “Esto me lo contó alguien que era parte del gobierno que Cavallo: para subir como ministro, exigió estas dos cosas antes”, dijo, en referencias al ajuste previo de tarifas y la dolarización de esos precios.

“Es como si (Roberto) Lavagna le hubiera exigido a (Eduardo) Duhalde que Remes Lenicov hiciera todo el trabajo sucio por él antes. Así es fácil, que toda la porquería la haga otro y yo empiezo sobre las cenizas”, afirmó.

Y mencionó la crisis de 2001. “El otro caso también de una estabilización es lo que fue el 2001. Porque arrancamos con el corralito. O sea, Cavallo tiene un prontuario de expropiaciones”, sentenció.

Y prosiguió: “Expropió con el corralito, con el plan Bonex y le nacionalizó la deuda en el ’82 a los que habían timbeado con la tablita. Digo, ya que nos vamos a poner en puristas, está bueno que conozcamos toda la historia”.

Milei apuntó contra Cavallo: “Tiene un prontuario de expropiaciones”

Las críticas de Cavallo a Milei

Las palabras del Presidente no sorprenden dada las constantes críticas que el exministro hace a la administración libertaria, y qu generaron un distanciamiento entre ambos. Hace dos semanas, Cavallo reclamó por la eliminación por completo del cepo cambiario y la aceleración de la acumulación de reservas para enfrentar los riesgos económicos y políticos de 2027.

En una columna publicada en su blog, el economista propuso que el Banco Central compre al menos US$15.000 millones en los próximos 12 meses, a un ritmo diario preanunciado y con emisión monetaria.

A fines de octubre, el economista también había arremetido contra Milei al comparar el control sobre el tipo de cambio con la gestión del exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

Domingo Cavallo mantiene sus críticas contra Milei Captura

“Manejan el tipo de cambio como Moreno manejaba los precios”, disparó Cavallo al criticar la persistencia de regulaciones en una entrevista con Ahora Play. “Haber desmontado el cepo como lo desmontaron, primero para las personas, pero manteniéndolo para las empresas, es una burrada”, insistió en aquella oportunidad.

Cavallo sostuvo que Milei “tiene una confusión conceptual muy grande”. “Él habla de liberalismo y de respeto a los derechos de propiedad, pero los exportadores no son propietarios de sus ganancias porque tienen que vender sus dólares al Banco Central al tipo de cambio que este quiere”, dijo y sumó: “Milei me tiene bloqueado, pero peor para él. Yo siempre lo he tratado de ayudar. Más que para mis clientes, mis informes mensuales están dirigidos al Presidente. No quiero que esto sea un fracaso”.

Y afirmó también que Milei “corre el riesgo de perder la elección si las cosas siguen como hasta ahora”. “Si él es capaz de explicarle a la gente cómo es que se va a salir de esta situación, sin insultar a todo el mundo, tiene la posibilidad de mejorar mucho”, analizó.