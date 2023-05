Juan Carlos de Pablo: en qué está de acuerdo, y en qué no, con Javier Milei

escuchar

El economista Juan Carlos de Pablo lanzó un pronóstico negativo con respecto al dato de inflación de abril, que se conocerá mañana. Anticipó que habría una aceleración porque daría más alto que marzo, es decir, que el impulso inflacionario supera la estacionalidad.

“Cuando salió la inflación de marzo, me fijé que había pasado en los últimos años y la tasa de marzo en general siempre fue mayor que febrero y abril. De modo que, si abril es igual a marzo, es una mala noticia. Significa que el impulso inflacionario más que neutraliza la estacionalidad y las dos estimaciones que tengo para abril son mayores a marzo. Esto habla de un impulso inflacionario que, de todas formas, no es hiperinflación, no banalicemos el término”, afirmó en un seminario para clientes de la empresa Planexware.

Más allá de esto, de Pablo dijo que “la híper no avisa” y recomendó seguir trabajando con normalidad porque si se ponen precios de hiperinflación tampoco se vende.

En tanto, consultado por la posibilidad de una fuerte devaluación del dólar oficial en lo que queda del mandato de Alberto Fernández, consideró que el equipo económico la va a evitar, porque “sin credibilidad, conduce a un Rodrigazo”.

“No va a haber un salto cambiario. Lo explicó (Gabriel) Rubinstein. Si sale mal, tenés un Rodrigazo. Eso es entender de historia. Hoy no tenés gobierno y una devaluación no sabés cómo termina. Puede suceder, pero no podés ponerle precio a tus productos previendo eso porque no se van a vender”, agregó.

Sobre lo que debería hacer un próximo gobierno, dijo que lo principal es ordenar los precios relativos, más que pensar en cambiar de moneda.

“Caminás y ves que lo primero que hay que atacar es la inflación y para esto hay que hacer correcciones y eso te puede llevar a cimbronazo fenomenal. Siempre pongo el mismo ejemplo: el trayecto de mi casa a la oficina me sale $45 en colectivo y $1000 si me tomo un taxi. Entonces de mínima me tenés que cobrar $150 como pagan los habitantes del interior del país. Entiendo el planteo de Javier Milei y quienes están a favor de la dolarización porque hay cosas que no se consiguen por derecha, como la autonomía del Banco Central, pero la historia dice que no funciona de esa manera. Las restricciones no cambian conductas. Generan desvíos como las cuasimonedas”, opinó.

Sin embargo, dijo que el punto que señalan quienes están a favor de la dolarización es válido en cuanto a la necesidad de tener disciplina fiscal, pero que no comparte la solución. “La parte buena de su argumentación es cómo hacemos para poner en caja las cosas para que el Tesoro no tenga que ir al Central en busca de financiamiento”, cerró.

Planexware tiene una trayectoria de 30 años en el mercado y cuenta con 2000 clientes que intercambian más de 8 millones de documentos mensuales con una red formada por 15.000 empresas.

LA NACION

Temas Comunidad de Negocios