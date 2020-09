De Pablo

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió al endurecimiento del cepo en las últimas semanas y dijo que no están dadas las condiciones para sacarlo, ya que, si el gobierno lo hiciera, todos los argentinos saldrían a comprar dólares.

"Es una estupidez pensar que, en las actuales condiciones, con este gobierno, sacás el cepo y la gente dice ´Ah llegó la economía que tiene que ser, vamos a vender divisas´. No va a ocurrir. Moraleja: acá estamos todos juntos en la lucha por la vida todos los días, que ya nos lleva bastante energía, pero todos esperando un planteo de parte del presidente porque estas definiciones van de arriba hacia abajo", afirmó de Pablo en el programa "Comunidad de Negocios".

Por otro lado, dijo que viene diciendo desde hace semanas que no entiende cómo, en este contexto, siguen vendiendo los US$200 para ahorro a cuatro millones de argentinos "comprometiendo la mitad de superávit comercial". "Parafraseando a Guillermo Calvo, y no me canso de repetirlo, los problemas de credibilidad están en el centro de la cuestión. Una misma medida económica da un resultado para un lado o para otro dependiendo de si te creen o no te creen", completó.

-Los números del Indec que se difunden no tienen que ver con esa foto que si tuviéramos que sacarla en este momento ¿Cómo está?

-Buen punto porque lo que publicó el Indec tiene que ver con la prehistoria, con el segundo trimestre cuando estamos por terminar el tercer trimestre. De cualquier manera, hagamos un puntito para entender mejor lo que ocurrió porque puede ser una señal de lo que está pasando. En las cuentas nacionales, cuando vos desagregas el segundo trimestre, el peor mes fue abril porque ahí estaba todo cerrado y desde ahí fue mejorando. El otro día salió el índice de producción industrial de FIEL agosto y sigue dando mejor con respecto a los meses anteriores. La realidad es heterogénea, pero en materia de nivel de producción tenés un pico para abajo desde abril y ahí recuperás. Los datos de ocupación y desocupación, en este caso particular, hay que mirarlos desde los números absolutos porque se entienden mejor que los porcentajes. En números absolutos y dejando de lado la estacionalidad, tenés dos millones y medio de personas ocupadas menos que hace un año. Todas en el sector privado, en el sector público no se movió un pelo ¿Qué pasó? Que perdieron el empleo y no salieron a buscar trabajo o porque estaba la cuarentena o porque creyeron que no iba a haber. Moraleja: no tengo una objeción de tipo dibujo en el aumento de la tasa de desocupación, pero hay un problema metodológico serio ¿Qué quiero decir con esto? En condiciones normales, si hubiera ocurrido una cosa así y la gente hubiera salido a trabajar la hubieran registrado como desocupada, entonces la tasa de desocupación hubiera sido mucho mayor. Ahora ¿Por qué hago este punto? Porque, así como en el punto de vista del nivel de producción, de ventas estoy registrando una tendencia a la recuperación en materia laboral no tengo datos, pero me parece que no está ocurriendo algo parecido. Moraleja: lo que ocurrió desde el punto de vista laboral a raíz de todo este tema de pandemia-cuarentena es verdaderamente muy complicado y mucho me temo que haya transcurrido también en el trimestre que está por terminar.

-¿Qué hubiera propuesto usted en lugar del super cepo? algunos proponían el fin del dólar ahorro, otros el desdoblamiento ¿Qué piensa?

-Que hay que meterse dentro del Gobierno porque el cepo y el super cepo y el recontra super cepo son parte de la estrategia. Tiene una visión administrativa del sector externo entonces te dicen que van a aumentar las exportaciones y hacen todo lo posible para no aumentarlas. Salió el dato de agosto y otra vez cayeron las exportaciones. Si no tenés reservas, si nadie te presta, tenés que irte del lado de las importaciones. Yo vengo diciendo hace un buen número de semanas que no entiendo en este contexto porqué todavía sigue vendiendo 200 dólares a cuatro millones de argentinos comprometiendo más de la mitad del superávit comercial. Entonces parafraseando a Guillermo Calvo y no me canso de repetirlo los problemas de credibilidad están en el centro de la cuestión. Una misma medida económica da un resultado para un lado o para otro dependiendo de si te creen o no te creen. Ejemplo: mañana el señor Pesce dice saco el cepo ¿Qué hacemos los argentinos? Salimos rajando a comprar dólares porque decimos "Este tipo se volvió loco". Dentro de media hora vuelve a poner el cepo y le voy a comprar los últimos dólares que tengo. Entonces es una estupidez pensar que, en las actuales condiciones, con este gobierno, sacás el cepo y la gente dice ´Ah llegó la economía que tiene que ser, vamos a vender divisas´. No va a ocurrir. Moraleja: acá estamos todos juntos en la lucha por la vida todos los días, que ya nos lleva bastante energía, pero todos esperando un planteo por parte del presidente porque esto va de arriba para abajo.

-¿Se puede pesificar de derecho o de hecho como dicen algunos el mercado inmobiliario, por ejemplo?

-Todas las ideas de cambiar de prepo la moneda en la cual hacemos las transacciones están condenadas al fracaso. Me peleo con mis amigos que quieren terminar con todos los problemas dolarizando y me peleó con mis no-sé-si-son amigos que quieren lavarle la cabeza a los argentinos para que se nos vaya el dólar de la cabeza. Muchachos, ya tenemos bastante con los problemas que tenemos que encima me tienen que plantear problemas que no existen. Argentina por razones X, Y y Z hace las transacciones inmobiliarias en dólares ¿está bien? ¿está mal? Hace lo que quieras. Ahora yo te digo una cosa: siempre hay un tipo de cambio. Suponte que quiero vender un inmueble y el tipo me quiere pagar en pesos ¿Cómo no? Págame 300 mil trillones de pesos y santas pascuas y con eso voy a una cueva y compro dólares. Entonces hay una ficción acá de que si comprás en pesos comprás barato y si comprás en dólares, comprás caro. Argentina tiene un sistema bimonetario de hecho. Yo voy a la esquina compro un cortado y me dicen 150 pesos, le doy un dólar y me dicen gracias. Chau, ya está. No veo porque nos tenemos que meter con ese problema.

-¿Hay posibilidades de salir de este esquema bimonetario o tenemos que resignarnos a bailar al ritmo del dólar?

-Para que querés salir de una cosa que funciona. Esto es lo que digo. Ocupémonos de los problemas que tenemos. No de los que no tenemos. Entonces digo cuáles son los temas que tenemos: todos los que implican luchar por la vida. Son mis héroes todos los ñatos que se levantan a la mañana y no saben cómo van a resolver darle de comer a su familia. Esos tipos tienen 32.000 problemas. El sistema bimonetario no es uno de ellos.

-¿Por qué somos cada vez más pobres?

-En parte por el funcionamiento de la economía, en parte por consideraciones de distribución de ingresos. Ahora déjame decir una barbaridad. Yo tengo graves dudas sobre cómo se calculan los índices de pobreza y esto es un tema metodológico que cualquier tipo que es experto lo sabe. Todos los cálculos de ingresos están basados en lo que el encuestado dice y hay grandes sospechas de subvaluación. No estoy diciendo que no hay pobres. Quiero decir cómo calculás ingresos, cómo computas las ayudas en alimentos, etc. Me da la impresión de que, a raíz de todos los líos que estamos teniendo pandemia, cuarentena, etcétera, probablemente el sector que está abajo zafó mejor que el que está inmediatamente arriba porque hay determinados planes de ayuda para los cuales tenés que estar en la peor situación para ser elegible y, cómo desde el punto de vista administrativo, Argentina es un gran despelote. Insisto: ya bastantes problemas tenemos con los problemas. Ahora la primera obligación que tengo como economista es hacer andar el sistema. Si el sistema no funciona, si está todo cerrado y vos pretendés resolver todos los problemas con subsidio, IFE y no sé qué más, estás sonado. El sistema tiene que funcionar para que vos cobres impuestos, puedas hacer subsidios, etcétera. Esto es de Economía 1, pero hay que recordarlo porque es increíble la cantidad de gente que cree que el PBI cae del cielo como el maná. No. Lo generan los seres humanos levantándose todos los días a ver cómo le encuentran la vuelta, asumiendo los riesgos y cosas por el estilo. Y un discípulo mío Adam Smith, no se si lo conocés, explicó que no es la benevolencia del carnicero la que da de comer es que el tipo vive de eso. Los chinos lo saben, todo el mundo lo sabe. Los que no lo saben son los venezolanos y así les va.

