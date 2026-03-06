Los beneficiarios de las Asignaciones Familiares que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya pueden conocer con exactitud cuándo cobran esta prestación, correspondiente a marzo de 2026.

Todas las fechas de pago de las Asignaciones Familiares del mes ANSES

Este mes, las Asignaciones Familiares tienen un aumento del 2,88%, en concordancia con la inflación registrada en enero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuándo se cobran las Asignaciones Familiares de marzo 2026

Para el tercer mes del año, la Anses diagramó el siguiente esquema de pagos para las Asignaciones Familiares, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Las asignaciones familiares se pagan en la segunda semana del mes [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

Cómo elegir el medio de pago para las prestaciones de la Anses