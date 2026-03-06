Cuánto cobran los policías en marzo 2026

El personal que se desempeña en la Policía Federal Argentina, en sus diferentes escalafones, tiene en marzo un salario similar al mes previo, a la espera de una nueva actualización.

Los integrantes de esta fuerza de seguridad continúan con la grilla establecida en la resolución 944/2025, que es la más reciente y que supo determinar la última escala salarial para la Policía Federal Argentina, con valores hasta noviembre del año pasado.

En aquel momento, las escalas salariales impactaban en los trabajadores de la Policía Federal, pero también en otras fuerzas de seguridad nacional como Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria y personal auxiliar de Seguridad y Defensa.

Cuánto gana un policía en marzo de 2026

El personal de la Policía Federal Argentina recibe en marzo los siguientes montos, según el cargo:

Comisario General: $2.897.608,10

Comisario Mayor: $2.634.189,18

Comisario Inspector: $2.322.561,26

Comisario: $1.852.147,94

Subcomisario: $1.516.748,55

Principal: $1.271.055,55

Inspector: $1.157.355,97

Subinspector: $1.052.141,79

Ayudante: $956.492,54

Suboficial Mayor: $1.711.185,04

Suboficial Auxiliar: $1.555.622,76

Suboficial Escribiente: $1.414.202,51

Sargento 1ro.: $1.285.638,65

Sargento: $1.168.762,41

Cabo 1ro.: $1.062.511,28

Cabo: $965.919,34

Agente: $878.108,49

Aspirante: $671.416,69

Cadete 3er Curso: $658.913,04

Cadete 2do y 1er Curso: $630.979,75

Capellán General: $1.559.311,83

Capellán Principal: $1.187.155,72

Capellán: $1.059.756,66

Auxiliar Superior de 1ra: $1.349.385,07

Auxiliar Superior de 2da: $1.171.080,91

Auxiliar Superior de 3ra: $1.056.458,10

Auxiliar Superior de 4ta: $963.653,06

Auxiliar Superior de 5ta: $929.168,08

Auxiliar Superior de 6ta: $858.117,20

Auxiliar Superior de 7ma: $802.423,27

Auxiliar de 1ra: $1.066.435,57

Auxiliar de 2da: $998.537,87

Auxiliar de 3ra: $945.288,33

Auxiliar de 4ta: $883.851,45

Auxiliar de 5ta: $808.457,01

Auxiliar de 6ta: $768.056,42

Auxiliar de 7ma: $735.016,27

Cabe aclarar que la Policía Federal clasifica los salarios por regiones y detalla los montos para cada cargo, de acuerdo a la zona en la que se presta el servicio. En esa grilla aparece el monto diferenciado para la región Tucumán, Corrientes, Cuyo, Santa Fe, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Mar del Plata.

Cuánto pagan las empresas que contraten personal policial en marzo

Los siguientes son los valores que deben abonar las empresas que requieran el servicio de policía adicional, de la Policía Federal Argentina, hasta que se concrete una nueva actualización: