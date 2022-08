Juan José Aranguren desestimó el anuncio de Sergio Massa sobre el gasoducto Néstor Kirchner

El exministro de Energía Juan José Aranguren opinó esta noche sobre las recientes medidas económicas anunciadas por Sergio Massa, y en lo particular, se refirió a las vinculada con tarifas energéticas. “Hemos perdido dos años y medio donde no hubo política energética y es el día de hoy que no sabemos cuál es el equipo energético que lo va a acompañar”, comenzó.

En diálogo con TN, cuestionó: “El mismo equipo que demoró dos años y medio para empezar a licitar un gasoducto y que no logró en el mismo tiempo implementar una segmentación”.

Durante su conferencia, el flamante ministro dijo que se va a realizar una licitación privada para el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, consultado sobre esto, Aranguren fue categórico: “Es fulbito para la tribuna”.

Luego, explicó que el primer tramo que fue licitado por obra pública, pero que IEASA no cuenta con los fondos para poder pagarlo. “Ahora se anunció que se va a licitar al capital privado la construcción del gasoducto Salliqueló – San Jerónimo. Esperaría que esté el primero y que puedan cargarlo, sino vamos a tener una inversión como tantas otras obras, como fue el caso del gasoducto Quenea, que empezó en 2013. Ya van nueve años y ese gasoducto no está terminado”, argumentó el exfuncionario.

Una imagen reciente del yacimiento de Vaca Muerta Archivo - Archivo

Aranguren resaltó la importancia de Vaca Muerta para la Argentina. “Si no estuviera esto que empezó hace diez años hoy estaríamos en una situación mucho peor. Ha dado solución a un problema importante”, dijo el expresidente de Shell, y precisó que el 40% del petróleo crudo que se consume en la Argentina y el 56% del gas natural vienen de Vaca Muerta. “Con el potencial del recurso, con la posibilidad que tenemos de exportarle a Chile, hoy podríamos estar aumentando la producción”, aseguró.

En cuanto a los subsidios energéticos, el exministro explicó que el país terminará gastando este año unos 15 mil millones de dólares y precisó sobre la segmentación y la quita que lleva adelante el Gobierno: “Hay nueve millones que dijeron que les corresponde sostener el subsidio. Hoy les dijeron que para un consumo de 400 kw/h mensuales, se les va a aplicar el subsidio, todo consumo por exceso de esos 400 kl/w por hora a a pagar tarifa plena. En gas natural, más allá que es otro el responsable, el consumo varía mucho con la geografía, por razones lógicas, es un poco más difícil fragmentar los umbrales de consumo”.

Sergio Massa confirmó el incremento de las tarifas de luz y gas para reducir los subsidios a la energía. Según indicó, 4 millones de hogares no solicitaron mantener los subsidios. Para los 9 millones de usuarios que pidieron los subsidios, el ministro indicó que se promoverá “el ahorro por consumo” y se subsidiará hasta 400 kw/h de electricidad. Esta medida alcanzará al 80% de los usuarios, señaló.

Entonces, también Aranguren subrayó el escenario de alta inflación en el cual se está realizando el ajuste de tarifas. “Los incrementos de tarifas tienen que superar el ritmo de inflación para poder ir reduciendo en términos reales cuál es el impacto en energía en el déficit fiscal”, enfatizó. Y agregó que “como sucede con cualquier aumento que se lo come la inflación, el año va a terminar en una situación donde no se ha recuperado el costo pleno”.

Por último, sostuvo: “Mantener esa situación, está forzando al despilfarro y golpea al que no consume”. Por lo que consideró que el secretario de Energía debe buscar ahorrar más de 80 mil millones de pesos en el año, que corresponde al 0.1% del PBI. “Esta vez el ajuste debe ser más agresivo”, concluyó.