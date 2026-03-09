Jubilaciones de Anses: quiénes cobran este lunes 9 de marzo

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) comienza este lunes 9 de marzo el pago de los haberes correspondientes al calendario de pagos del tercer mes del año. En ese contexto, hoy se distribuyen las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y las Pensiones No Contributivas (PNC).

En marzo, a las jubilaciones y pensiones de la Anses se les aplica un reajuste del 2,88%, en concordancia con la inflación registrada en enero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Los jubilados y pensionados tienen un aumento de 2,88% en marzo Freepik - Freepik

Esta suba mensual modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Quiénes cobran este lunes 9 de marzo

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 0.

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1.

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de enero 2026 de la Anses.

Cuánto cobran los jubilados en febrero de 2026

Los montos actualizados para las jubilaciones y pensiones de marzo son los siguientes:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $369.600,87 $70.000 $439.600,87 Jubilación máxima $2.487.063,96 - $2.487.063,96 PUAM $295.680,69 $70.000 $365.680,69 PNC (Invalidez/Vejez) $258.720,61 $70.000 $328.720,61

Cuál es el nuevo tope para la entrega del bono previsional

El monto exacto del bono extraordinario para jubilados y pensionados en marzo 2026

El bono extraordinario es de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $439.600,87.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.