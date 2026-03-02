Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones de marzo de 2026
Ya se conoce el cronograma de pagos del tercer mes del año; qué día comienzan las acreditaciones y hasta cuándo se extienden
Los titulares del sistema previsional, que cobran habitualmente sus haberes a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), ya pueden conocer con exactitud cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones de marzo de 2026.
El organismo previsional dio a conocer el calendario de pagos del mes en curso y allí figuran todas las fechas de las jubilaciones y pensiones, según el nivel de ingresos y la terminación del DNI.
Cabe resaltar que este esquema de pagos contempla los días feriados y no laborables del mes en los que no se realizan acreditaciones, por lo que el cronograma se planificó considerando solo los días hábiles del mes.
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 9 de marzo
- DNI terminados en 1: 10 de marzo
- DNI terminados en 2: 11 de marzo
- DNI terminados en 3: 12 de marzo
- DNI terminados en 4: 13 de marzo
- DNI terminados en 5: 16 de marzo
- DNI terminados en 6: 17 de marzo
- DNI terminados en 7: 18 de marzo
- DNI terminados en 8: 19 de marzo
- DNI terminados en 9: 20 de marzo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
