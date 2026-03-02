Los titulares del sistema previsional, que cobran habitualmente sus haberes a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), ya pueden conocer con exactitud cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones de marzo de 2026.

Los jubilados ya pueden consultar el calendario de pagos del mes DANTE COSENZA

El organismo previsional dio a conocer el calendario de pagos del mes en curso y allí figuran todas las fechas de las jubilaciones y pensiones, según el nivel de ingresos y la terminación del DNI.

Cabe resaltar que este esquema de pagos contempla los días feriados y no laborables del mes en los que no se realizan acreditaciones, por lo que el cronograma se planificó considerando solo los días hábiles del mes.

Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones de marzo de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Las fechas de cobro de marzo para las jubilaciones y pensiones Shutterstock

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)