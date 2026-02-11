Jubilaciones de Anses: quiénes cobran este miércoles 11 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) activa las transferencias correspondientes a este miércoles 11 de febrero en las cuentas bancarias de los titulares. Esta fecha resulta determinante para quienes perciben jubilaciones y pensiones ya que el depósito incluye una actualización y el bono de refuerzo.

Quiénes cobran jubilaciones y pensiones hoy, miércoles 11 de febrero

Prestaciones Terminación del DNI Monto Total a Cobrar* Jubilaciones y pensiones (haber mínimo) 2 $429.254,34 Pensiones No Contributivas (PNC) 4 y 5 $321.478,04

Además de estos grupos, el organismo también realiza los pagos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (DNI terminado en 2), Asignación por Embarazo (DNI terminado en 1) y Asignación por Prenatal y Maternidad (DNI terminados en 0 y 1).

El aumento por inflación y los nuevos montos

El ajuste aplicado a las jubilaciones y pensiones para el segundo mes del año se ubica en un 2,85%, un porcentaje que responde de manera directa a la normativa vigente, la cual establece actualizaciones mensuales en concordancia con la inflación registrada dos meses atrás. En este caso, la cifra se alinea con el 2,8% de inflación reportado en diciembre, ya que el organismo previsional considera los índices de precios con dos decimales para determinar el valor exacto del ajuste en los haberes y prestaciones sociales.

El monto exacto que cobran los jubilados en febrero

Esta modificación impacta en el haber mínimo previsional, así como en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) en sus diversas categorías, como vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

Alcance del bono extraordinario

Junto con la actualización porcentual, un grupo específico de beneficiarios percibe un bono extraordinario fijo de $70.000. Este monto adicional se ha mantenido estable por un período superior a un año y tiene la finalidad de complementar los ingresos de quienes reciben las prestaciones más bajas del sistema.

Cuánto cobran los jubilados en febrero 2026 LUIS ROBAYO - AFP

El refuerzo económico se acredita de forma automática junto con el haber mensual, sin necesidad de trámites adicionales. Su destino principal son los titulares de la jubilación mínima, así como los beneficiarios de las PNC y la PUAM. Para aquellos jubilados que perciben un ingreso superior a la mínima, el sistema aplica un cálculo proporcional. El objetivo es que el total a cobrar no supere el tope de $429.254,34, garantizando así un piso de ingresos para el sector con menores recursos.

Pasos para la gestión de trámites previsionales

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para quienes necesitan iniciar su proceso jubilatorio, la Anses dispone de un procedimiento que integra herramientas digitales y atención presencial. El primer paso requiere ingresar al sitio web oficial y acceder a la plataforma Mi Anses con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro del sistema, resulta indispensable verificar los aportes registrados a través de la opción “Trabajo” y luego “Consultar Historia Laboral”. Si existen períodos no reconocidos, el solicitante debe reunir la documentación respaldatoria, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo o declaraciones juradas, y completar el formulario 6.18. Una vez validada la información, el trámite finaliza con la solicitud de un turno para presentar el DNI vigente en una oficina de atención al público.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.