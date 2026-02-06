Los beneficiarios de las PNC (pensiones No Contributivas) ya pueden consultar la fecha exacta de acreditación de esta prestación, debido a que la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer el cronograma de pagos del mes en curso.

El calendario de pagos de febrero para PNC Daniel Basualdo

En febrero, las PNC tienen en el segundo mes del año un ajuste del 2,85%, en concordancia con la inflación registrada en diciembre, que fue del 2,8%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Las PNC habitualmente se acreditan en la segunda semana de cada mes según la terminación del DNI de sus titulares y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH, dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional, que realiza las entregas de acuerdo a la terminación del DNI.

Cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas en febrero de 2026

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Los beneficiarios que deseen consultar su fecha y lugar de cobro pueden hacerlo a través de la página oficial de la Anses. Para ello, deben ingresar a la sección correspondiente, completar el formulario con su número de beneficio o CUIL, y el sistema les informará el período en el que podrán percibir su prestación.

Los montos de febrero de los distintos tipos de pensiones Pexels/Kampus Production

A cuánto llegan las PNC en febrero 2026

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : $251.478,04 + bono de $70.000 = $323.473,04

: $251.478,04 + bono de $70.000 = $323.473,04 Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos : $359.254,34 + bono de $70.000 = $429.254,34

: $359.254,34 + bono de $70.000 = $429.254,34 Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.403,47 + bono de $70.000 = $357.403,47

Jubilación mínima: $359.254,34 + bono de $70.000 = $429.254,34

Jubilación máxima: $2.417.441,64

Quiénes cobran la PNC

De acuerdo a la información oficial que está disponible en el sitio de Casa Rosada, las Pensiones No Contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales.

Actualmente, existen cuatro tipos de pensiones:

Pensión No Contributiva por Invalidez

Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

Pensión No Contributiva por Vejez

Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675)

Según los registros de esta prestación, las cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.