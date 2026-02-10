Jubilaciones de Anses: quiénes cobran este martes 10 de febrero

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) continúa con la entrega de las jubilaciones y pensiones, de acuerdo al cronograma que figura en el sitio oficial del organismo y que corresponde al mes en curso. Este martes 10 de febrero, cobran sus haberes aquellos jubilados y pensionados que no superan el mínimo y las Pensiones No Contributivas (PNC).

En febrero, a las jubilaciones y pensiones de la Anses se les aplica un reajuste del 2,85%, en concordancia con la inflación registrada en diciembre, que fue del 2,8%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Esta suba mensual modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Quiénes cobran este martes 10 de febrero

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 1.

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 2 y 3.

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de enero 2026 de la Anses.

Cuánto cobran los jubilados en febrero de 2026

Los montos actualizados para las jubilaciones y pensiones de febrero son los siguientes:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $359.254,34 $70.000 $429.254,34 Jubilación máxima $2.417.441,64 - $2.417.441,64 PUAM $287.403,47 $70.000 $357.403,47 PNC (Invalidez/Vejez) $251.478,04 $70.000 $321.478,04

Cómo es la entrega del bono a jubilados en febrero de 2026

El bono extraordinario de $70.000 se acredita de forma directa y automática junto con los haberes mensuales de los beneficiarios. Su principal objetivo es asistir a quienes cobran la jubilación mínima o se encuentran dentro de las categorías de Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para el caso de aquellos beneficiarios que perciben haberes superiores al mínimo, el bono se otorga de manera proporcional. Esta asignación está diseñada para asegurar que el monto total a cobrar, que incluye el haber previsional y el bono complementario, no supere el tope de $429.254,34. Esta medida busca establecer un piso de ingresos garantizado para los jubilados y pensionados con menores prestaciones.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.