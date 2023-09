escuchar

Los haberes jubilatorios del sistema general de la Anses tienen este mes con un reajuste de 23,29%, por la aplicación de la fórmula de movilidad de la ley 27.609. El aumento alcanza a todos los jubilados y pensionados, sin importar el nivel de ingresos, y determina los importes que se percibirán en septiembre, octubre y noviembre.

Desde el inicio del año la suba acumulada por movilidad es de 74,5%, un porcentaje que se ubica muy por debajo de la inflación que, para el período de enero a septiembre se estima que será no inferior a un nivel de entre 90% y 95%. Hay, por lo tanto, una caída muy significativa del poder adquisitivo.

Dada la insuficiencia que demuestra la fórmula de actualizaciones, aprobada por el Congreso en 2020 (y vigente desde 2021) a propuesta del Gobierno, desde hace un año se otorgan bonos que, al no ser para todos, provocan un achatamiento de la pirámide de ingresos, en desmedro de quienes más aportaron.

Esa distorsión se profundiza ahora, porque entre septiembre y noviembre se pagará, junto con los haberes, un bono mensual de $37.000 que, según confirma el decreto 442, alcanza solamente a quienes cobran el haber mínimo o una pensión no contributiva. Así, hay un grupo de jubilados que cobró un refuerzo hasta agosto y que, en el contexto de una inflación acelerada, ahora deja de percibirlo, y otro grupo que seguirá al margen de esas compensaciones. Para este segmento, entre enero y agosto el ingreso perdió, en términos reales, más de 20%.

1. Cómo es el nuevo bono

El refuerzo de $37.000 será para quienes cobran el haber mínimo, que desde este mes es de $87.459,76, en bruto, y de $84.835,97 en términos netos. El bono no está sujeto a descuentos y, por tanto, quienes cobran la mínima recibirán en mano $121.835,97 mensuales (o menos, si es que tienen otros descuentos además del aporte al PAMI).

El pago extra reemplaza al de $27.000 que se había anunciado días antes de las PASO (y que no llegó a reglamentarse). El agregado de $10.000 a la cifra original fue anunciado, en un video de Instagram, por el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa. Es un intento por aliviar los efectos de la mayor inflación provocada por la devaluación del día después de las elecciones, decidida por el funcionario.

Ni Massa ni la directora de la Anses, Fernanda Raverta, aclararon, al hablar del tema, qué ocurriría con los jubilados de ingresos mayores a la mínima, por lo que se presumía que quedarían sin compensación. Eso fue confirmado por el decreto que oficializa el bono.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Social, en el sistema general contributivo que gestiona la Anses hay algo más de 5,6 millones de personas que cobran jubilación o pensión y, de ellas, 2,3 millones tienen el haber mínimo. Para definir si se paga o no el bono, que abarca también a las pensiones no contributivas, como la PUAM, se tiene en cuenta el ingreso por persona y no el monto de cada beneficio. Así, si alguien es titular de dos haberes mínimos, no recibirá el refuerzo.

2. Qué pasa con quienes cobran un ingreso superior al mínimo

Habrá un extra para quienes tienen un ingreso mayor al mínimo y de hasta $124.459,76. Se les pagará, concretamente, la diferencia entre el haber propiamente dicho y esa cifra. Si el ingreso es (ya aplicado el 23,29%) de $100.000, se agregará un adicional de $24.459,76.

Para quienes perciben más de $124.459,76 no habrá refuerzo. Los jubilados y pensionados que desde este mes cobran entre ese monto y $174.919,52 recibían hasta agosto un bono de $5000, y ya no lo tendrán. En caso de un ingreso así, que equivale al haber mínimo multiplicado por dos, el aumento nominal de este mes es, en la práctica, de 19%, y el acumulado en lo que va del año, de 63,1%, muy lejos de la inflación estimada a este noveno mes.

Más allá de que para el grupo sin bonos la caída de poder adquisitivo es mayor, lo cierto es también que se produce un achatamiento de la pirámide, acortándose la distancia entre ingresos (que son diferentes en función de lo que se aportó al sistema). Quien tiene, por ejemplo, un haber un 50% más alto que el mínimo (es decir, $131.190) cobrará en mano apenas un 3,4% más que quien tiene el básico: el neto será en ese caso de $125.942.

3. Quiénes cobrarán este mes el plus por la garantía del 82%

Los jubilados con un haber bruto de hasta $96.760 que se jubilaron sin moratoria recibirán en septiembre un extra de hasta $9300, por una cláusula incluida en una ley de 2017, que establece que, para quienes hicieron al menos 30 años de aportes, el haber mensual no puede ser inferior al 82% del salario mínimo, vital y móvil, de $118.000 este mes. Si se cobra el haber mínimo, el extra será de $9300; si se cobra, por ejemplo, $91.000, el plus será de $5760.

En rigor, la gran mayoría de quienes tienen el haber mínimo (alrededor del 80%) se jubilaron recurriendo a una moratoria por no contar con el número de aportes exigidos, por lo cual no están alcanzados por esta garantía.

4. Cómo funcionará el régimen de reintegros de hasta $18.000

Una novedad de septiembre es la ampliación, dispuesta por la resolución 5410 de la AFIP, del universo de jubilados que acceden a reintegros de montos por compras hechas en supermercados, farmacias y locales de productos alimenticios y de higiene y perfumería.

El beneficio alcanza a partir de este mes a quienes tienen un haber bruto de hasta $262.380 y la devolución, que es del 15% de cada operación, tiene un tope mensual de $18.000. También es condición no pagar Bienes Personales ni tener otros ingresos. Las compras deben ser abonadas con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta en la que se deposita la jubilación.

El sistema ya estaba vigente, pero solo para el haber mínimo y la devolución tenía un tope de $4056, que es el que sigue vigente para quienes cobran una AUH o una pensión no contributiva. Es un régimen que, en principio, regirá hasta el 31 de diciembre.