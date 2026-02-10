La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Capital Humano habilitaron una red de descuentos para los beneficiarios del sistema previsional. Los titulares de pensiones acceden a rebajas en la compra de artículos de primera necesidad en diversos puntos de venta del país. Esta medida alcanza a un entramado de 7000 comercios distribuidos en el territorio nacional mediante el uso de medios de pago electrónicos.

Jubilados Anses: estos son los nuevos descuentos en supermercados que ya están vigentes en febrero

El programa oficial de descuentos en supermercados beneficia a todos los titulares de pensiones y jubilaciones que utilizan medios de pago electrónicos. La iniciativa incluye a más de 12.000 puntos de venta con quitas que llegan hasta el 20% en algunos rubros específicos.

Las cadenas Disco, Jumbo y Vea aplican una reducción del 10% en todas sus mercaderías, incluida la carne. Estos locales también ofrecen un 20% de beneficio en los sectores de perfumería y limpieza sin un límite de devolución establecido por la empresa. Los establecimientos de Coto, La Anónima y los locales adheridos a Super CAS/FASA disponen de un ahorro del 10% en la totalidad de sus secciones.

Este beneficio no posee topes de reintegro para los clientes de estas firmas. La empresa Josimar otorga una quita del 15 por ciento en todos los artículos bajo la misma modalidad de compra sin límites. El supermercado Toledo presenta la oferta más alta de la red con un 20 por ciento de descuento general para los beneficiarios del sistema de seguridad social.

Carrefour mantiene una rebaja del 10% con un techo máximo de 35.000 pesos por cliente. En los locales de Día, los usuarios reciben un 10% de devolución con un límite de 2000 pesos por cada operación de compra. La cadena Changomas establece un descuento del 10% con topes de 1000 pesos por transacción y un máximo mensual de 15.000 pesos. Otros comercios de cercanía integrados al sistema aplican una reducción del 10% con un tope de 1000 pesos por cada compra realizada.

Los beneficiarios acceden a una rebaja del diez por ciento en la compra de carne en los establecimientos adheridos Daniel Basualdo,Daniel Basualdo

Cómo funciona el reintegro en las compras con tarjeta de débito

La operatoria del Ministerio de Capital Humano abarca a la totalidad de los Jubilados Anses sin considerar el rango de sus ingresos mensuales. El requisito fundamental para percibir la bonificación consiste en el uso de la tarjeta de débito donde el titular percibe sus haberes.

La aplicación del beneficio es inmediata al momento de pagar en la línea de cajas de los establecimientos adheridos. La institución informó: “Este programa ofrece descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país”.

El sistema de reintegros automáticos simplifica el acceso a los beneficios para los adultos mayores. El pago electrónico valida la identidad del beneficiario y dispara la devolución del porcentaje correspondiente según el comercio elegido.

El programa integra a un entramado de siete mil comercios para aliviar el gasto de los sectores pasivos Daniel Basualdo

La red de puntos de venta cubre todo el territorio nacional y garantiza la presencia de opciones de ahorro en las diversas regiones argentinas. Los usuarios encuentran los locales habilitados en el listado oficial del programa de seguridad social nacional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.