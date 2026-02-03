Los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino, que mensualmente reciben sus haberes de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), ya cuentan con el calendario completo del mes de febrero y pueden consultar la fecha exacta de acreditación de su prestación.

Todas las fechas de pago para jubilados y pensionados

Como sucede al inicio de cada mes, el organismo previsional difunde el cronograma de pagos, que elabora previamente de acuerdo a los días hábiles del mes y la terminación del DNI.

Cuándo cobro la jubilación de febrero 2026

El esquema de pagos se divide según el tipo de jubilación o pensión y, en febrero, cuenta con las siguientes fechas:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Todas las fechas de cobro de febrero 2026

Cómo tramitar la jubilación en Anses

Iniciar un trámite jubilatorio ante la Anses implica seguir un procedimiento específico que combina pasos digitales y una instancia presencial, lo que garantiza la correcta gestión de la solicitud. A continuación, estos son los pasos a seguir:

El proceso se inicia ingresando al sitio web oficial de Anses. Allí, el solicitante debe acceder al apartado “Mi Anses”, donde se requiere su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Para quienes no dispongan de esta clave, el sistema ofrece una opción sencilla para crearla.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Es de suma importancia verificar exhaustivamente que la totalidad de los aportes laborales se encuentren debidamente registrados en el sistema. Esta revisión se lleva a cabo mediante la opción “Trabajo” y “Consultar Historia Laboral”.

En la eventualidad de que se detecten aportes no registrados, el solicitante tiene la responsabilidad de presentar la documentación pertinente que acredite estos períodos. Estos documentos pueden incluir certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obras sociales o una Declaración Jurada. Además, es indispensable completar el formulario 6.18, específico para la solicitud de prestaciones previsionales.

Una vez que toda la información haya sido verificada y, en caso necesario, completada digitalmente, el último paso consiste en solicitar un turno en cualquiera de las oficinas de atención al público de la Anses. En el día del turno, se debe presentar el DNI vigente.