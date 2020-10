Julio María Sanguinetti en Comunidad de Negocios 11:22

El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti participó del programa Comunidad de negocios, que se emite por LN+, donde analizó la coyuntura actual, la situación del Mercosur, y los motivos y el alcance detrás del llamado "éxodo" al país vecino."Nuestras sociedades siempre estuvieron mezcladas", aclaró el mandatario al considerar que las cuestiones impositivas que afronta la Argentina pueden haber acentuado "un poco más" la condición migratoria.

De todas formas, Sanguinetti resaltó que tanto argentinos como uruguayos han cruzado el Río de la Plata históricamente para migrar de un país al otro. En ese sentido admitió que Uruguay tiene una acogida para capitales y ciudadanos extranjeros pensado en términos generales que puede resultar atractivo para los argentinos.

Sin embargo, el expresidente ahondó en algunos de los mitos y verdades de lo que significa mudarse a Uruguay, sobre todo en relación a la cotización del peso argentino en el país vecino. "Hay una doble verdad, Uruguay está bastante caro en términos internacionales y por otro lado es evidente que la moneda argentina está muy mal, algo que a mí realmente me duele", señaló Sanguinetti.

"Todos sabemos que este artificio de los 200 dólares termina mal. La base de toda política económica es un factor psicológico que se llama confianza y si no la hay no puede haber inversión, ni crédito, ni una moneda creíble", advirtió el exmandatario. "Ese el gran tema de la Argentina y si no se levanta va ser muy difícil una recuperación real como sí lo permitiria, sin ninguna duda, la capacidad de emprendimientos, de recursos y de gente que hay en el país", consideró Sanguinetti en diálogo con José Del Rio.

"Nosotros somos un país bastante distinto. Uruguay tiene más institucionalidad, pero la sociedad argentina tiene mucho mas brío en capacidad de iniciativa que la nuestra, que es mucho más 'quietonga'. Tendríamos que hacer un matrimonio de conveniencia", destacó el exmandatario sobre la ideosincracia local.

"A la Argentina siempre le costó llegar por estos factores de politización, pero nunca termina de caer como lo haría cualquier país, por el tipo de gente que tiene", concluyó al respecto.

