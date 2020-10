Punta del Este Fuente: Archivo

El Gobierno analizó los datos migratorios de los argentinos que cruzaron el Río de la Plata durante la pandemia para dilucidar los alcances del llamado "éxodo a Uruguay". Los funcionarios de Alberto Fernández aseguran que, con los datos disponibles, "no se puede concluir" que un aluvión de ciudadanos haya decidido mudar su vida al país vecino y que aún cuando muchos estén tramitando su residencia allá "nada indica que todos se queden de forma permanente".

De acuerdo a los datos oficiales de la Dirección de Migraciones, en 2020 hubo 25.765 salidas de pasajeros nacionales argentinos con destino a Uruguay, mientras que desde ese país se registraron 29.193 ingresos de argentinos, un 13,3% más. Las cifras no corresponden a personas, sino a pasos fronterizos (un ciudadano pudo haber entrado y salido más de una vez).

Al principio de la cuarentena, las autoridades uruguayas permitían ingresar al país solo a residentes y a aquellos con la residencia en trámite (fue el caso de Susana Giménez, por ejemplo). Con el tiempo, esos requisitos se fueron flexibilizando en sucesivos decretos firmados por el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou .

"Hoy en día no podemos saber con certeza si el argentino se está yendo para pasar la cuarentena en Uruguay o para residir permanentemente allí. Los datos duros no indican que hubo gente que se fue y no volvió más a la Argentina. Lo que sí vimos fue tránsito fluido de argentinos que previamente a la pandemia tenían residencia uruguaya, que viajaron con sus familias, y que quizás fueron y vinieron dentro de una misma semana a trabajar. Eso se llama tránsito vecinal fronterizo y es lo que nos indican los números", dijo a LA NACION la directora de Migraciones, Florencia Carignano.

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, detalló días atrás que, en los primeros nueve meses del año, 504 contribuyentes concretaron la baja de impuestos por cambio de residencia fiscal. De ese universo, 229 contribuyentes pidieron la baja de impuestos en Argentina por cambio de residencia a Uruguay.

"Observamos un incremento en la cantidad de personas que tramitaron el cambio de residencia fiscal que lejos está de manifestar una conducta generalizada. Desde la AFIP monitoreamos en forma permanente el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la ley para el cambio de residencia fiscal con el objetivo de evitar maniobras elusivas", dijo Marcó del Pont y agregó que el organismo ya investiga a 17 contribuyentes que cambiaron la residencia fiscal durante 2019.

Tramitar la residencia en Uruguay tiene efectos impositivos importantes. Tal como informó LA NACION, hay que perder la residencia fiscal argentina y ganar la uruguaya para no incurrir en una "doble tributación". Para concretarlo, hay dos caminos: una mudanza a Uruguay con efectos migratorios, es decir, trasladar el "centro de intereses vitales" (el trabajo, la familia, la educación); o permanecer en Uruguay por un período continuado de 12 meses y sin venir a la Argentina más de 90 días y seguir tributando ante la AFIP durante todo ese año.

Respecto de los trámites de residencia,The Economist publicó que "unos 20.000 argentinos han presentado solicitudes para mudarse al otro lado del Río de la Plata este año". El cónsul uruguayo en Argentina, José Luis Curbelo, dijo a A24 días atrás que es difícil precisar la cantidad de solicitudes que llegan por mes al país vecino para tramitar la residencia y agregó que se procesan "unos 100 pedidos semanales". "Muchos van para quedarse y otros para pasar la pandemia", señaló.

Para atraer inmigrantes e inversores a Uruguay, Lacalle Pou emitió un decreto en junio que facilitó la residencia de extranjeros en ese país. Redujo el valor de la propiedad que una persona debe poseer de U$1,7 millones a U$380.000, así como también la inversión mínima requerida para aquellos que quieran hacer negocios y fijó una estadía mínima de 60 días (antes era de seis meses), además de exenciones impositivas.

"Aún cuando los argentinos tramiten su residencia, no significa que emigren. Muchos argentinos tienen su residencia uruguaya desde hace muchos años", señalaron fuentes del Gobierno.

Hasta ahora, las autoridades argentinas no le preguntaban al ciudadano que salía del país a qué se debía su viaje. Pero en las últimas horas el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, instrumentó la Declaración Jurada Electrónica para hacer el trámite en Migraciones más rápido y antes de viajar. En el nuevo formulario, sí se pregunta el "motivo del viaje" (vacaciones, trabajo, o residencia permanente en el país de destino). Con esos datos, el Gobierno podría tener información más fehaciente de los movimientos migratorios de argentinos.

Según los datos oficiales: "En el período comprendido entre el 13 de marzo y el 30 de septiembre del 2020, la totalidad de salidas de pasajeros nacionales argentinos ascendió a 173.501, siendo los principales destinos los países limítrofes de Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia. En idéntico lapso de tiempo los ingresos al país ascendieron a 334.565 pasajeros nacionales argentinos provenientes principalmente de Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay, por todos los medios de transporte. Es decir, los ingresos superaron en un 92,8 % a los egresos".

