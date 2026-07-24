Kristalina Georgieva en la Argentina: cuándo llega y cuál es la agenda de la titular del FMI

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, viajará a la Argentina a fines de julio. Será la primera vez que la economista búlgara viajará al país desde que asumió su cargo como titular del organismo multilateral de crédito en 2019.

“Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei”, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, a principios de mes a través de su cuenta de X.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que la titular del FMI, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fin de mes

Según detalló el funcionario en ese entonces, Georgieva estará en la Argentina el 27 y 28 de julio. Además, destacó que su llegada se da en el contexto de “la excelente relación y el diálogo constructivo” del Gobierno con el organismo. Y agregó: “Permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”.

Julie Kozack, directora de comunicación del FMI, confirmó la visita de Georgieva a la Argentina en una conferencia de prensa el mismo día del anuncio de Caputo. Detalló que la directora gerente tiene previsto reunirse con Milei, con el equipo económico y con “otros actores relevantes, incluidos aquellos ajenos al ámbito gubernamental”. En el mismo viaje, Georgieva visitará Uruguay.

Kristalina Georgieva junto a Luis Caputo en uno de sus varios encuentros durante la gestión de Javier Milei

“La visita refleja nuestra estrecha y constructiva relación con Argentina y brindará la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre los avances, desafíos y oportunidades del país. Constituye una oportunidad magnífica para conocer de primera mano las opiniones de los argentinos y de sus diversos interlocutores”, dijo Kozack, que dio explicaciones de por qué Georgieva, que dirige el organismo desde 2019, no visitó antes el país. Indicó que “era el momento adecuado dadas las agendas de todos” y que la pandemia del coronavirus “interrumpió considerablemente todos los viajes” de la directora general.

La agenda de la visita de Kristalina Georgieva en la Argentina

Este martes la Mesa Política del Gobierno mantuvo una nueva reunión de trabajo en Casa Rosada, en la que se repasó la agenda legislativa y los principales temas de gestión de las próximas semanas. Entre los temas más destacados, se repasó la agenda de la visita oficial de la directora gerente del FMI.

La reunión de mesa política de este martes, donde se definió la agenda de la visita de Kristalina Georgieva Presidencia

El próximo lunes 27 de julio, día en que Georgieva pisará el territorio argentino, mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei. Se tratará de la primera cumbre que mantendrá con el mandatario en lo que va del año. Su último encuentro fue el 24 de septiembre de 2025 en Nueva York, que estuvo marcado por el fuerte respaldo de Estados Unidos a la Argentina y en medio de las negociaciones con el Tesoro por un swap de US$20.000 millones. Del encuentro participaron Caputo y los entonces canciller y portavoz, Gerardo Werthein y Manuel Adorni, respectivamente.

Luego realizará una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, seguida de una charla magistral en el Palacio Libertad.

La economista cerrará su visita con un recorrido del yacimiento Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. Se trata de la formación de hidrocarburos no convencionales más relevante del país, que en el último tiempo impulsó la producción energética en el país.