Tras la reunión con Milei, Kristalina Georgieva llamó a fortalecer las condiciones para el crecimiento de la Argentina

NUEVA YORK.- En un encuentro en Nueva York marcado por el fuerte respaldo de Estados Unidos a la Argentina y las negociaciones con el Tesoro por un salvataje financiero, el presidente Javier Milei se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Tras el encuentro, Georgieva dijo que la reunión fue “excelente” y remarcó que gracias a las reformas pro mercado efectuadas por Milei, la economía creció y la inflación y la pobreza bajaron.

La llegada de Kristalina Georgieva a la reunión con Milei

Es el primer encuentro cara a cara entre Milei y Georgieva luego del acuerdo por US$20.000 millones sellado en abril pasado con el FMI, que ya desembolso US$14.000 millones. La reunión se desarrolla en el hotel en el que esta alojada la comitiva argentina en Manhattan.

El presidente Javier Milei y el ministro de economía, Luis Caputo, con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en la sede del organismo, en Washington.

Georgieva está acompañada en la reunión por Luis Cubeddu, responsable del caso argentino en el FMI, y la vocera del organismo, Julie Kozack. La comitiva llegó puntual al encuentro, pautado para las 14.30 (hora local).

La primera revisión del Programa de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés) estableció que la Argentina cumplió con la mayoría de las metas, y en el Fondo han destacado los logros del Gobierno en la fuerte baja de la inflación y la consolidación del superávit fiscal. Sin embargo, también señalan que esa estabilidad no es suficiente si la economía no crece. La acumulación de reservas es otro de los ejes que generan inquietud en el organismo con sede en Washington.

El lunes pasado, Georgieva ya había destacado la fuerte declaración de apoyo a la Argentina del secretario del Tesoro, Scott Bessent, con quien además habló sobre la situación del país, según reconoció el propio funcionario del gobierno norteamericano. Estados Unidos, alineado ahora a la Casa Rosada, tiene un peso fundamental en la estructura del organismo.

We welcome @SecScottBessent’s statement of support for Argentina. This underscores the crucial role of partners in promoting strong policies for stabilization and growth for the benefit of the people of Argentina. https://t.co/sl5J2Ziijp — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) September 22, 2025

“Recibimos con satisfacción la declaración de apoyo de Scott Bessent a la Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino", había escrito Georgieva en la red social X.