“La Arabia Saudita del uranio”: el Gobierno creó una nueva Secretaría para manejar el área nuclear

La creación de una nueva Secretaría parece una anomalía dentro de la gestión libertaria, que busca reducir el tamaño del Estado. Sin embargo, la preponderancia que el presidente Javier Milei le otorgó a la energía nuclear hace que la medida del Gobierno no luzca extraña.

El Ministerio de Economía anunció que el propio Presidente dispuso el nacimiento de la Secretaría de Asuntos Nucleares. El organismo tendrá el objetivo de “coordinar las distintas áreas que conforman el sector nuclear argentino”.

El comunicado oficial habla del potencial del país y de su posibilidad de convertirse en “la Arabia Saudita del uranio”.

El impulso de Milei a este sector ya tiene antecedente. En diciembre del año pasado presentó, desde la Casa Rosada, el Plan Nuclear Argentino. En esa oportunidad mencionó: “La energía nuclear tendrá su retorno triunfal”. El presidente estaba acompañado por el director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, y Demian Reidel, quien había sido presentado como el responsable de la iniciativa.

Pese a eso, quien también encabezó el Consejo de Asesores, no liderará la nueva Secretaría creada por el Gobierno. De hecho, en círculos conocedores del ámbito atómico llamó la atención que no estuviese mencionado en el comunicado. Tal como informó el Ministerio de Economía, Federico Ramos Nápoli estará al frente.

Según documentos comerciales, Ramos Nápoli fue empleado de la Secretaría General de Presidencia [Karina Milei] en septiembre de 2024. Luego, tuvo un paso por la empresa pública Dioxitek, dedicada a la producción de dióxido de uranio y otros insumos esenciales para la generación de energía nuclear.

El presidente Javier Milei cuando presentó el Plan Nuclear Argentino

El comunicado oficial destacó esto último al referirse a la trayectoria de Ramos Nápoli: “Se dedicó primero como Gerente General y luego como Presidente a la conducción de Dioxitek, la empresa encargada de la conversión de uranio para las centrales nucleares argentinas y la producción de fuentes de Cobalto-60″.

Los primeros aportes patronales de Dioxitek como empleador de Ramos Nápoli aparecen en noviembre del año pasado, según documentos comerciales. Pese a eso, el Gobierno resaltó su tarea en la “eliminación del déficit operativo” de la empresa, que terminó el año pasado con un superávit financiero de $8,2 mil millones. Esa tendencia positiva se mantuvo hasta el primer semestre de este año, de acuerdo con un informe del Ministerio de Economía.

A su vez, el comunicado oficial también recordó que Ramos Nápoli “asesoró al Directorio y a la Gerencia General de Nucleoeléctrica (NASA) en su reestructuración administrativa”. Este es un punto de contacto entre el flamante secretario y el responsable del Plan Nuclear Argentino, dado que el presidente de NASA es Reidel.

De hecho, Nucleoeléctrica también ocupa un rol relevante en la política nuclear argentina. Se trata de la empresa pública que posee a las tres centrales: Atucha I, Atucha II y Embalse. La primera de ellas se encuentra en obras de extensión de vida. Esto significa una inversión multimillonaria del Estado. Según un documento de Jefatura de Gabinete (el Plan Nacional de Inversión Pública), en 2026 el Ejecutivo planea inyectar en esas tareas unos $400.000 millones.

Los números de esta empresa pública ayudan a comprender por qué el Gobierno considera a la energía nuclear como una política estratégica. Según un informe de la Secretaría de Hacienda, en 2024 generó ingresos de operación por “la suma de $634.719,8 millones, obtenidos de la venta de energía”. De hecho, el Ministerio de Economía resaltó que el año pasado fue una de las responsables del superávit financiero del total del conjunto de las empresas del Estado. Aportó unos $275.500,4 millones.

La creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares irrumpió dentro de los anuncios del Ministerio de Economía. Todavía resta saber cómo se instalará en el mapa del Estado. Esto es: qué objetivos puntuales tendrá, cuántas personas la conformarán, si poseerá subsecretarías a su cargo y, en consecuencia, quiénes absorberán esas responsabilidades.