La Argentina a dos velocidades: qué provincias ganan y cuáles pierden en la era Milei

La economía argentina avanza a dos velocidades y la brecha entre provincias se profundiza. Desde que Javier Milei asumió en la Casa Rosada, aquellas provincias vinculadas con el petróleo, al gas y a la minería encontraron nuevos motores de crecimiento. En cambio, otras jurisdicciones, más dependientes de la industria, la construcción y el consumo interno, todavía sienten con mayor fuerza el impacto del ajuste fiscal, la caída de las ventas y el freno de la obra pública.

A casi tres años del inicio de la gestión libertaria, empiezan a delinearse el mapa de cuáles son las provincias “ganadoras” y “perdedoras” del cambio de modelo económico. Esta transformación se refleja en el empleo privado, los ingresos y las perspectivas de crecimiento, una radiografía que cobra relevancia a medida que se acercan las elecciones de 2027, en un escenario en el que el desempeño de la economía y la evolución del bolsillo pueden incidir en el humor de los votantes.

Para Fernando Marull, economista de FMyA, las provincias ligadas a la energía son las claras ganadoras de la gestión libertaria. Desde diciembre de 2023, Neuquén se consolidó en el podio del ranking con un crecimiento económico del 8,5%, de acuerdo con un indicador propio de la consultora, que mide la actividad económica de las provincias a partir de la evolución de la construcción, el combustible, el empleo, los patentamientos, el salario, los supermercados y la recaudación.

Río Negro también se benefició del dinamismo de la actividad petrolera y registró una expansión del 4,1% en el mismo período. En ambas provincias, Marull destacó que la mejora se dio en prácticamente todas las variables que releva el indicador, una señal de que la producción de hidrocarburos fue uno de los principales motores de la economía local.

Desempeño económicos de las provincias, versus resultado electoral. Fuente: FMyA

“La economía de Milei avanza a distintas velocidades, y el desempeño de las provincias depende, en buena medida, de su estructura productiva. A la cabeza están los hidrocarburos no convencionales, seguidos por la minería y el agro. Más atrás aparecen la construcción, el comercio y las actividades vinculadas al consumo, mientras que la industria intensiva en mano de obra queda rezagada. Pero la división entre provincias ganadoras y perdedoras no es estrictamente geográfica: también hay diferencias importantes dentro de cada región”, explicó Juan Pablo Ronderos, director de MAP.

Para el economista, el petróleo es el ejemplo más claro. Mientras que Vaca Muerta atraviesa “su mejor momento”, la producción convencional retrocede por el declive de los yacimientos maduros. Así, Neuquén es la única provincia con más empleo privado formal y mayores ingresos fiscales reales que en 2023. En cambio, Chubut y Santa Cruz perdieron entre 9% y 16% de sus asalariados privados y registraron caídas en sus regalías. “La Patagonia, por lo tanto, está lejos de ser una ganadora en bloque”, explicó.

Detrás de Vaca Muerta aparecen la minería y el agro, que Marull incluye en la categoría de “sectores resilientes”. En primer lugar, mencionó a las provincias del centro del país, favorecidas por el desempeño del sector agropecuario, como La Pampa. También incluyó a Tucumán y San Juan, esta última impulsada por la minería. Incluso, agregó que a las provincias que son industriales y con grandes aglomerados, como Santa Fe y Córdoba, dos jurisdicciones a las que no les “está yendo mal”.

“En Catamarca y San Juan crecen la actividad y las regalías mineras, aunque los proyectos todavía tienen un impacto limitado sobre el empleo. En Córdoba y Santa Fe, las buenas cosechas impulsan la actividad, pero la agroindustria no acompaña con el mismo dinamismo. Son sectores que mejoran el desempeño de algunas provincias, aunque sus beneficios todavía no se extienden al conjunto de sus economías”, sumó Ronderos.

Las provincias industriales se ven más afectadas por el cambio de modelo económico Gorodenkoff - Shutterstock

De manera similar, desde la consultora Analytica elaboraron un índice que ordena a las 24 jurisdicciones del país según su evolución desde diciembre de 2023 y sus perspectivas a futuro. En este caso, el indicador combina 20 indicadores que van desde el empleo, los salarios y el consumo hasta las exportaciones, la situación fiscal y las inversiones aprobadas por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). No indica si una provincia le fue bien o mal en términos absolutos, sino cómo se desempeñó frente al resto.

“Las ocho jurisdicciones mejor posicionadas son Neuquén, Catamarca, Jujuy, Río Negro, San Juan, La Pampa, Mendoza y Salta, todas ligadas a Vaca Muerta, al corredor energético o a las provincias andinas con minería y energía. Neuquén es el caso más destacado: es la única que combina el mejor desempeño reciente con las perspectivas más favorables”, explicó Claudio Caprarulo, director de Analytica.

En el otro extremo, aparecen las provincias del noreste y las que tienen regímenes de promoción industrial, como Tierra del Fuego, San Luis y La Rioja. En este caso, según Caprarulo, están particularmente afectadas por la contracción de la industria, la construcción y el consumo. El centro productivo, industrial y metropolitano, en tanto, quedó en posiciones más bien intermedias.

“Del otro lado quedan las provincias más dependientes de la industria, la construcción y el consumo. Buenos Aires, especialmente el conurbano industrial, concentra buena parte del deterioro, al que se suman Tierra del Fuego y parte de Cuyo, afectadas por el retroceso de distintas ramas industriales y economías regionales. La magnitud de la brecha es significativa: desde fines de 2023, Neuquén y Río Negro sumaron unos 13.000 asalariados privados registrados, mientras que el resto del país perdió más de 300.000, más de la mitad en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, explicó Ronderos.

Las provincias que mejor se perfilan, versus las más rezagadas. Fuente: Analytica

Al tener que señalar a las provincias “perdedoras”, Marull mencionó a Santa Cruz y Misiones, ambas con una contracción de su actividad económica superior al 14% desde 2023. También señaló al noreste argentino en general, más dependiente del empleo público —como Chaco, Formosa y Corrientes— en un contexto de ajuste estatal.

“Tener recursos naturales no garantiza que las oportunidades de crecimiento se traduzcan en mejores condiciones de vida: Santa Cruz perdió el 14,9% del empleo privado registrado, pese a contar con perspectivas favorables por su perfil petrolero y minero. El mapa que surge del índice muestra una economía cada vez más heterogénea en lo territorial, donde las oportunidades de inversión se concentran en pocas provincias, pero su impacto sobre el empleo y los ingresos está lejos de ser automático”, completó Caprarulo.

Ronderos advirtió que el crecimiento se concentra en un grupo reducido de provincias y que su expansión todavía no alcanza para compensar la caída del resto. Además, señaló que los sectores que impulsan la actividad, como los hidrocarburos y la minería, requieren grandes inversiones de capital, pero generan relativamente poco empleo. En cambio, las actividades más intensivas en mano de obra continúan rezagadas, lo que profundiza las diferencias entre provincias en términos de puestos de trabajo e ingresos.

“Milei ganó en 2025 en casi todo el país, salvo en ocho distritos. En las provincias a las que les está yendo bien o que se ubican cerca del promedio, el Gobierno seguramente pueda mantener su buen caudal de votos. Incluso en algunos distritos donde tuvo resultados adversos, como Tucumán, La Pampa y San Juan, podría intentar revertirlos. En cambio, en las que les está yendo mal económicamente, seguramente tenga que reforzar la estrategia económica y política. El Gobierno debe estar alerta en las provincias del norte, donde viene teniendo una buena performance electoral, pero la economía golpeada puede cambiar esta tendencia de no compensarse con un inteligente armado político”, cerró Marull.