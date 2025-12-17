La Argentina sumó 57 rutas este año: a qué nuevos destinos se puede ir en avión, cuánto salen y qué pasará en 2026

La política de Cielos Abiertos y la desregulación aeronáutica despegaron finalmente en 2025 con el ingreso de tres líneas aéreas y la adición de 50 rutas internacionales nuevas y siete de cabotaje sobre un total de 241. Durante 2024, habían empezado a operar dos empresas y se habían sumado 10 nuevas rutas al exterior y dos domésticas.

Entre las conexiones internacionales que se agregaron este año se destaca la mayor oferta a ciudades brasileñas (Recife, Maceió, Brasilia, Salvador de Bahía, Belo Horizonte, Natal, João Pessoa, Porto Alegre, Florianópolis, por caso) partiendo de Buenos Aires o Córdoba, y el aumento del número de vuelos a Santiago de Chile, Asunción, Lima, Panamá y Punta Cana.

Además, empezaron a funcionar esquemas en quintas y sextas libertades (que el país sea escala), como Santiago de Chile–Buenos Aires (EZE)–Miami, operado por Latam Group, recuperando así el vuelo a Miami de la empresa chilena, aunque iniciando en el país vecino.

En cuanto a las líneas aéreas que ingresaron, se cuentan Jetsmart Airlines Perú —que opera Buenos Aires (AEP)–Lima; Fly Level, que vuela la ruta Barcelona–Ezeiza; y China Eastern Airlines, que desde hace unos días conecta Shanghái y Buenos Aires con una escala técnica en Auckland.

“Cuando se expande la oferta, suele generarse un entorno más favorable para los viajeros: aparecen más alternativas para elegir, más combinaciones posibles y mejores oportunidades para planificar con anticipación. Esto se refleja especialmente en destinos muy demandados por los argentinos, donde el aumento de frecuencias o la incorporación de nuevas aerolíneas contribuye a dinamizar el mercado. Lo hemos visto en Brasil, España (principalmente Barcelona y Madrid) y Punta Cana, por ejemplo”, dijo Valentina Colombo, directora de Air Partners de Despegar.

Sin embargo, hay diferencias entre representantes del sector acerca de si la mayor oferta se traduce en mejores precios.

Para Pablo Aperio, CEO de Travel Services, cuanta más oferta hay, los precios tienden a bajar. “El mercado se maneja así. También influye la temporada, obviamente, y fechas claves como las vacaciones escolares en la Argentina. Hay estacionalidades que incrementan el valor del pasaje, pero cuantas más opciones, baja el precio. Es oferta y demanda”, opinó.

En este sentido, Diego Minici, de DM Viajes, graficó que los vuelos al Caribe que hace 10 años podían costar hasta US$2200 ida y vuelta por persona para los meses de enero o febrero ahora se pueden conseguir por US$1200 incluso estando tan cerca de la fecha. Además, señaló que las rutas que se incorporaron en el interior con destino al exterior abarataron los pasajes para muchos pasajeros.

Por otro lado, Eugenia Cutrone, air product manager de Almundo, afirmó que, si bien la mayor oferta ayuda a generar mejores costos, no se puede establecer una relación directa entre más conectividad y menor valor del vuelo. “Hay muchos factores que intervienen en la determinación del precio de un pasaje, no solo la oferta sino también la ocupación de asientos y otras variables”, sostuvo.

Agregó que, en el último tiempo, tuvieron la posibilidad de ofrecer muy buenos precios gracias a las ofertas que generaron las compañías aéreas durante las campañas especiales de este año (Cyber Monday, Black Week, etc.).

A la fecha se firmaron 54 memorandos de entendimiento de cielos abiertos: 11 en 2024 y 43 en 2025. El año pasado se eliminaron restricciones de rutas y frecuencias con Perú, Brasil, Canadá, Chile, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Ruanda, Ecuador y Uruguay.

Este año fue el turno de Chipre, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Islandia, Letonia, Qatar, República Checa, Turquía, Alemania, El Salvador, Singapur, Rumania, Bulgaria, Guyana, Luxemburgo, Honduras, Italia, Hong Kong, Grecia, Zimbabue, Austria, Marruecos, Saint Martin, Uganda, Sudáfrica, Eswatini, Polonia, Seychelles, Costa Rica, Togo, Cabo Verde, Curazao, Omán, Bahamas, Mali, Vietnam, Gambia, Malasia, Ghana, España, Guatemala y Serbia

Para 2026, está previsto que empiecen a operar en el país las aerolíneas españolas World2Fly —que tendrá dos frecuencias semanales entre Rosario y Madrid desde octubre de 2026— y Plus Ultra, que tendrá dos frecuencias semanales entre Buenos Aires y Madrid desde mayo de 2026.