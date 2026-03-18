La Ciudad anunció créditos hipotecarios para la clase media: detalles de cuotas, tasas y metros

El gobierno porteño anunció este miércoles el lanzamiento de una nueva línea de créditos hipotecarios destinados a la primera vivienda o a la vivienda única y permanente de la clase media en la Ciudad. La financiación será del 7,5% (además del UVA) y la administración de Jorge Macri subvencionará dos puntos de la tasa de interés.

“Queremos terminar con la injusticia. En lugar de regalarle la casa a algunos, vamos a ayudar a muchos para que, con esfuerzo y trabajo, puedan comprar en lugar de pagar alquiler. Reparamos una deuda histórica con la clase media que no pide privilegios, cumple las reglas, paga impuestos y nunca deja de empujar para adelante", ratificó el jefe de Gobierno en la conferencia de prensa en la que compartió la medida.

Desde la sede de gobierno en Uspallata, el funcionario también detalló que la nueva línea de créditos se sostendrá a partir de tres orígenes de fondos. En primer lugar, los correspondientes al Instituto de la Vivienda —que anteriormente eran destinados a los barrios populares—; en segundo lugar, los ingresos de concesión de los medios públicos de comunicación; y, por último, los dividendos creados por el Banco Ciudad.

Jorge Macri en el anuncio de créditos hipotecarios.

“Hay un objetivo claro: que la Ciudad se abra camino y le dé opciones de progreso al que la pelea. La tasa es una de las más competitivas del mercado y en 2024 fuimos el primer banco en ofrecer créditos UVA, más de 3500″, subrayó Macri.

Y marcó: “Cada familia con vivienda propia significa más trabajo, más oportunidades y más crecimiento para la Ciudad. Queremos que cada porteño vuelva a sentir que su esfuerzo de todos los días vale la pena”.

En esta línea, reiteró que el crédito está diseñado para que la cuota no impacte en más del 25% de los ingresos y las finanzas de los porteños. “Si la misma plata que vos estás usando para alquilar la usás para comprar tu vivienda, tus finanzas no impactan. Hay un cambio de paradigma”, consideró.

Los detalles del crédito

Guillermo Laje, presidente del Banco Ciudad, dio más detalles sobre cómo se aplicarán los créditos hipotecarios, que estarán exentos del pago de ingresos brutos y de sellos. Sumados a los UVA (que son a 20 años), la Ciudad se hará cargo de los dos puntos de diferencia.

Entre los puntos principales, mencionó que la vivienda podrá ser de hasta 80 metros cuadrados, y el precio por metro cuadrado no podrá superar los 2800 dólares. Los créditos que se otorgarán serán de hasta $100.000.000, con cuotas de 80 mil pesos cada 10 millones de pesos. De esta forma, un crédito de 100 millones de pesos tendría una cuota aproximada de $800.000.

Asimismo, para calificar se necesitará un ingreso (o bien de un garante que podrá ser familiar) de aproximadamente $3.300.000. “Hoy en la Ciudad una vivienda de 80 metros cuadrados sale 800 mil pesos de alquiler, lo mismo que el crédito hipotecario. Cada mes que hacés el esfuerzo tenés un pedacito más de tu casa, sos un mes más dueño de tu vivienda. No gastaste sino que invertiste", remarcó de nuevo Macri.

“Estamos muy confiados, nos fue muy bien en la emisión anterior. Es muy difícil con una sola medida o en un solo año resolver algo que tiene décadas de deuda con la clase media en la Ciudad“, lamentó y siguió: ”En los últimos 20 años, acceder al crédito fue una quimera. El alquiler debería ser una herramienta momentánea, no algo para siempre".

Finalmente, el jefe de Gobierno hizo alusión a los pasos a seguir y al compromiso con el acceso a la vivienda. “Para la Ciudad es el eje. Con muchas de las casas usurpadas les planteamos a los propietarios si les interesa ser parte de un desarrollo para generar vivienda, por ejemplo, para policías, maestros, enfermeros de nuestra Ciudad. Casi el 70% de esos tres segmentos viven en la provincia y sueñan con vivir en la Ciudad”, relató y cerró: “Ahí tenemos un doble efecto: le devolvimos a un privado lo que le habían usurpado y generamos un desarrollo que trae gente buena”.