La construcción no logra consolidar un repunte: cayó el despacho de cemento en abril

La construcción sigue sin poder consolidar un proceso de recuperación. El despacho de cemento, uno de los principales indicadores de su nivel de actividad, cayó en abril 13,2% interanual y 11,7% mensual, luego de haber crecido en marzo, mes en el que se descuentan datos positivos –el Indec publicará su informe mañana–.

Se trata de datos que fueron informados por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), que también indicó que en el acumulado del año registra una caída de 3,7%.

Según precisó la AFCP, en abril se despacharon 733.505 toneladas de cemento, mientras que en el acumulado del año la cifra ascendió a 3.057.977 toneladas. En 2025, esos registros habían sido de 844.591 toneladas y de 3.176.37 toneladas, respectivamente.

Luego de varios meses de mostrar un comportamiento inestable, en forma de “serrucho”, el incremento de los despachos de cemento en marzo y la estimación de que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) de ese mes dará bien, permitían intuir que comenzaba a solidificarse una recuperación. Estos datos de abril vuelven a poner en duda eso.

Hay que tener en cuenta, de todos modos, que en abril de este año llovió más que en el promedio histórico de ese mes, lo que impidió desarrollar la actividad en varios días. Aun así, el economista Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, opinó en su cuenta de la red social X que eso “no explica todo”, sino “una parte”.

Según analizó Caamaño en X, no hay que sobregirarse en un dato puntual, ni para un lado, ni para el otro. “El acumulado anual que tiende a diluir efectos puntuales es malo, pero no tan malo”, destacó.

En esa línea, el economista Fernando Marull, socio en FMyA, subrayó –también en X– que el dato de despacho de cemento de abril es malo. Y recordó lo que había escrito en la misma cuenta hace un mes: “Marzo con mejores datos de actividad. Cemento rebote mensual y +11% anual, después de un arranque de año flojo”.

Al conocerse el dato de febrero –una caída de 1,3%–, el economista Gustavo Vallejo, jefe del Departamento de Estadísticas del Instituto de Estadística y Registro de la Actividad de la Construcción (Ieric), había analizado que, si bien los datos aún no eran los esperados, mostraban cierta estabilidad y sentaban las bases para un paulatino despegue que seguramente se daría en marzo.

Según explicó Vallejo en aquel momento, esta idea se apoyaba, justamente, en los datos del consumo de cemento que anticipaban para marzo un aumento del 18,4% mensual y del 11% interanual.