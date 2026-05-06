Según Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, la mora en los préstamos bajará a medida que caigan la inflación y las tasas

Optimismo por el ciclo de inversión en diferentes sectores, conformidad con la evolución de las principales variables macro, alerta por el crecimiento de la mora bancaria, especialmente entre los individuos, y moderación ante la expectativa de expansión del crédito en 2025. Así puede sintetizarse la visión que Alejandro Butti, CEO y country head de la filial local del Santander, tiene sobre el presente y el futuro de la economía argentina.

El ejecutivo, número uno de la entidad desde 2021, estuvo en un encuentro organizado hoy por la calificadora Moody’s, en el Four Seasons de Buenos Aires, y analizó las oportunidades de crecimiento que presenta el segmento financiero en los próximos años.

En ese sentido, explicó que la baja de la inflación y la eliminación del déficit fiscal reorientaron el negocio de los bancos hacia la intermediación financiera, aunque advirtió que el crecimiento en el volumen de créditos será paulatino mientras se afirme la estabilidad macro.

“Estamos en un punto de inflexión en el sistema financiero, porque se combinan cosas que en el pasado estaban disociadas. Tenemos estabilidad macro, con inflación relativamente controlada y reservas creciendo, que dan el marco para un segundo ítem que tuvimos en el pasado, y que no estuvo acompañado por estabilidad, que es la ejecución de inversiones muy grandes en algunos de los sectores más dinámicos de la economía”, dijo Butti, en referencia a la demanda de financiación de proyectos, especialmente en el sector petrolero y la minería.

“Eso nos lleva a los bancos a volver a trabajar de lo que tenemos que trabajar, que es básicamente intermediar depósitos de terceros con créditos que generan inversión y eso termina generando empleo. Ese es el círculo virtuoso en el que tenemos que entrar de una vez”, agregó el ejecutivo.

“No me imagino que el país vaya a 50% o 60% de crédito sobre PBI en un par de años, pero sí me lo imagino creciendo cuatro o cinco puntos anualmente", dijo Butti Shutterstock - Shutterstock

Butti ilustró ese camino con los números de la región y planteó que mientras que el ratio de préstamos sobre el PBI en el país está en torno al 12%, en Brasil “es 60% y en Chile está en la zona del 100%”.

“En la proyección de crecimiento, no vamos a ir al promedio de la región en un par de años. El primer paso es la estabilidad macro. Es difícil pensar en financiamiento de mediano y largo plazo cuando tenés volatilidad”, dijo.

“No me imagino que el país vaya a 50% o 60% de crédito sobre PBI en un par de años, pero sí me lo imagino creciendo cuatro o cinco puntos anualmente, lo cual sería muy sano para que la economía se siga desarrollando”, apuntó.

Al mismo tiempo, el ejecutivo del Santander Argentina reconoció el impacto sobre el sector del crecimiento en la mora, especialmente en el segmento de tarjetas de crédito y en los préstamos personales, aunque se mostró optimista en una moderación en el corto plazo. “Nuestra sensación es que la mora está llegando a un pico, y de acá en más, con ajustes de las tasas, que todavía tienen que seguir bajando, a medida que la inflación baje, vaya acompañando ese proceso”, explicó Butti.

Según los últimos datos del BCRA, correspondientes a febrero, la irregularidad en los créditos al sector privado saltó al 6,7%, cuando un año atrás era del 1,76%. Discriminado por tipo de deudores, la irregularidad es más alta entre las familias, donde llegó al 11,2% (había sido del 10,6% el mes anterior y de solo 2,94% en febrero de 2025), mientras que en el segmento de las empresas se situó en 2,9% (había sido 2,8% y 0,8% un año atrás).

“La mora creció y eso es importante reconocerlo, pero también me gustaría hacer algunas salvedades. Veníamos de niveles excesivamente bajos, porque en la medida en que los bancos no teníamos demanda de crédito, la mora prácticamente no existía”, relativizó Butti, quien agregó que la irregularidad entre las grandes empresas es “prácticamente inexistente”.

“Que suba la mora es bastante razonable. Y otro efecto que tenemos es el de las tasas de interés reales positivas. Cuando los bancos prestábamos a tasa fija y después terminábamos en inflación de tres dígitos, por supuesto que la cuota se licuaba mucho y era bastante evidente que era más fácil pagarlas. Hoy estamos yendo a tasas de interés reales positivas, que es como funciona el resto del mundo, con lo cual que suba la mora es esperable”, afirmó Butti.